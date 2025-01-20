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В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50961
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 20.01.25 - 20:52
Для областного центра это один из крупнейших проектов в сфере транспортной инфраструктуры. На встрече с населением 30 декабря 2024 года аким города Марат ЖУНДУБАЕВ называл его ориентировочную стоимость — около 20 млрд тенге.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7255
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 20:52
Цитата://около 20 млрд тенге.//
Масштабный проект: - почти по архимедски- сколько бабок прилипнет к прилипчивым рукам.
А, так должен разгрузить улицу Гагарина на светофоре возле моста.
Масштабный проект: - почти по архимедски- сколько бабок прилипнет к прилипчивым рукам.
А, так должен разгрузить улицу Гагарина на светофоре возле моста.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1636
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 21:06
а что, там по прямой нельзя? обязательно левее???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42894
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 21:58
Или падишах помрет, или осел сдохнет..
Жана Казакстан 2030..
Жана Казакстан 2030..
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 22:43
- у нас появилась проблема. Мы должны разработать проект детальной планировки, чтобы могли решать вопросы по изъятию земель объектов, которые находятся возле железной дороги. То есть без ПДП мы ни к чему приступить не можем.
.....у вас всегда проблемы....всё очень просто предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,сносите и строите путепровод в чём проблема.....или как всегда на чужом горбу мы хотим заехать...
.....у вас всегда проблемы....всё очень просто предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,сносите и строите путепровод в чём проблема.....или как всегда на чужом горбу мы хотим заехать...
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 22:56
Цитата:
....если прямо потребуется два перекрёстка зачем они нужны вместе ,а так Дощанова вливается в Достык всё разумно.....
electro:
а что, там по прямой нельзя? обязательно левее???
а что, там по прямой нельзя? обязательно левее???
....если прямо потребуется два перекрёстка зачем они нужны вместе ,а так Дощанова вливается в Достык всё разумно.....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7255
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 07:11
Цитата:
То же так думаю - все эти прошедшие схватки по ПДП между жителями и чиновниками, только и только из-за размера компенсации: - предложи ХОРОШУЮ и ДОСТОЙНУЮ компенсацию- любой житель без слов освободит территорию.
Как будто власть со своего ЛИЧНОГО кармана выдаёт - когда СВОИ грабили и вывозили МИЛЛИАРДЫ и ТРИЛЛИОНЫ из страны- это НИЧЕГО; а когда надо гражданам заплатит- МИЗЕРНУЮ компенсацию- жалко денег. Они же с этими деньгами - НЕ УЕДУТ из страны в отличии от СВОИХ по Англиям, Швейцариям и Дубаям - откроют новое дело, налоги, рабочие места и прочее.
родом из Шанхая2022:
предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,
предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,
То же так думаю - все эти прошедшие схватки по ПДП между жителями и чиновниками, только и только из-за размера компенсации: - предложи ХОРОШУЮ и ДОСТОЙНУЮ компенсацию- любой житель без слов освободит территорию.
Как будто власть со своего ЛИЧНОГО кармана выдаёт - когда СВОИ грабили и вывозили МИЛЛИАРДЫ и ТРИЛЛИОНЫ из страны- это НИЧЕГО; а когда надо гражданам заплатит- МИЗЕРНУЮ компенсацию- жалко денег. Они же с этими деньгами - НЕ УЕДУТ из страны в отличии от СВОИХ по Англиям, Швейцариям и Дубаям - откроют новое дело, налоги, рабочие места и прочее.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6762
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 21.01.25 - 07:17
Цитата:
Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.
[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 08:18]
ACROS:
компенсацию
компенсацию
Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.
[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 08:18]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1349
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 09:03
Интересное обоснование необходимости ПДП, чтобы выселить жителей, а не для того, чтобы обеспечить горожанам нормальную городскую среду. Да чего уж скромничать, выселить пол Костаная, тогда уж можно будет развернуться по полной.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1603
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 09:18
Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 13:09
Цитата:
.....да ошибаетесь вы как раз вседа и везде где вздумают наши чинуши возвести на месте проживания,вопрос один что делать с жителями,железку трогать не будут это как в стране стратегичеки режимный обьект,могут снести под любым предлогом весь бывший авиационный этот городок для расширения железки и никто не сможет вякнуть....Цитата:
.....пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт,через второй,нефтебаза куча возможностей Сабыр...
saba:
Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.
Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.
.....да ошибаетесь вы как раз вседа и везде где вздумают наши чинуши возвести на месте проживания,вопрос один что делать с жителями,железку трогать не будут это как в стране стратегичеки режимный обьект,могут снести под любым предлогом весь бывший авиационный этот городок для расширения железки и никто не сможет вякнуть....Цитата:
Сабыр:
Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!
Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!
.....пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт,через второй,нефтебаза куча возможностей Сабыр...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1603
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 21.01.25 - 13:13
Цитата:
Да и заторы на 30 минут
родом из Шанхая2022:
пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт
пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт
Да и заторы на 30 минут
-
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