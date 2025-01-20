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≡ В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50961
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 20.01.25 - 20:52
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Для областного центра это один из крупнейших проектов в сфере транспортной инфраструктуры. На встрече с населением 30 декабря 2024 года аким города Марат ЖУНДУБАЕВ называл его ориентировочную стоимость — около 20 млрд тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7255
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 20:52
#1
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Цитата://около 20 млрд тенге.//

Масштабный проект: - почти по архимедски- сколько бабок прилипнет к прилипчивым рукам.
А, так должен разгрузить улицу Гагарина на светофоре возле моста.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1636
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 21:06
#2
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а что, там по прямой нельзя? обязательно левее???
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42894
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 21:58
#3
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Или падишах помрет, или осел сдохнет..
Жана Казакстан 2030..
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1834
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 22:43
#4
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- у нас появилась проблема. Мы должны разработать проект детальной планировки, чтобы могли решать вопросы по изъятию земель объектов, которые находятся возле железной дороги. То есть без ПДП мы ни к чему приступить не можем.

.....у вас всегда проблемы....всё очень просто предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,сносите и строите путепровод в чём проблема.....или как всегда на чужом горбу мы хотим заехать...
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1834
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 20.01.25 - 22:56
#5
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Цитата:
electro:
а что, там по прямой нельзя? обязательно левее???


....если прямо потребуется два перекрёстка зачем они нужны вместе ,а так Дощанова вливается в Достык всё разумно.....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7255
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 07:11
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,


То же так думаю - все эти прошедшие схватки по ПДП между жителями и чиновниками, только и только из-за размера компенсации: - предложи ХОРОШУЮ и ДОСТОЙНУЮ компенсацию- любой житель без слов освободит территорию.
Как будто власть со своего ЛИЧНОГО кармана выдаёт - когда СВОИ грабили и вывозили МИЛЛИАРДЫ и ТРИЛЛИОНЫ из страны- это НИЧЕГО; а когда надо гражданам заплатит- МИЗЕРНУЮ компенсацию- жалко денег. Они же с этими деньгами - НЕ УЕДУТ из страны в отличии от СВОИХ по Англиям, Швейцариям и Дубаям - откроют новое дело, налоги, рабочие места и прочее.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6762
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 21.01.25 - 07:17
#7
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Цитата:
ACROS:
компенсацию

Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.

[Исправлено: saba, 21.01.2025 - 08:18]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1349
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 09:03
#8
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Интересное обоснование необходимости ПДП, чтобы выселить жителей, а не для того, чтобы обеспечить горожанам нормальную городскую среду. Да чего уж скромничать, выселить пол Костаная, тогда уж можно будет развернуться по полной.
Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1603
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 09:18
#9
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Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1834
Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...
Отправлено: 21.01.25 - 13:09
#10
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Цитата:
saba:
Там скорее всего не в компенсации дело! Вопрос по компенсации потом встанет, скорее всего трудности именно в разработке ПДП, что нибудь с железной дорогой связанное. Я так думаю.


.....да ошибаетесь вы как раз вседа и везде где вздумают наши чинуши возвести на месте проживания,вопрос один что делать с жителями,железку трогать не будут это как в стране стратегичеки режимный обьект,могут снести под любым предлогом весь бывший авиационный этот городок для расширения железки и никто не сможет вякнуть....Цитата:
Сабыр:
Там столько домов на стадии сдачи.. Ужас! Как люди будут добираться?? Мост в первую очередь надо было строить! А у нас всё как обычно через %опу!

.....пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт,через второй,нефтебаза куча возможностей Сабыр...
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1603
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
Отправлено: 21.01.25 - 13:13
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
пожа́луйста через ПЧСТР,аэрапорт

Да и заторы на 30 минут
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