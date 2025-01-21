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≡ "Сатира не преступление" - С таким лозунгом провел перформанс активист Сергей Зинченко в Костанае. Его задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50961
"Сатира не преступление" - С таким лозунгом провел перформанс активист Сергей Зинченко в Костанае. Его задержала полиция
Отправлено: 21.01.25 - 12:59
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Активист Сергей ЗИНЧЕНКО провел перформанс у здания Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью "Сатира қылмыс емес". Практически сразу на месте появились сотрудники акимата, полиции и прокуратуры.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
667
Re: "Сатира не преступление" - С таким лозунгом провел...
Отправлено: 21.01.25 - 12:59
#1
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акимат вряд ли дал бы ему добро на это мероприятие. Поэтому это мартышкин труд просить или уведомлять наш акимат о подобных мероприятиях. Лично я так считаю и думал Зинченко.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1349
Re: "Сатира не преступление" - С таким лозунгом провел...
Отправлено: 21.01.25 - 13:06
#2
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Абсолютно верно, акимат тут же организовал бы генеральную уборку или детский утренник, да что угодно, чтобы был предлог отказать. Время идёт, законы вроде правильные принимаются, а по факту ничего не меняется. Не пойму этого, ну постоял бы часок, кому от этого хуже стало? Но нет,надо разогнать и привлечь. Внимание в т.ч.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17441
Re: "Сатира не преступление" - С таким лозунгом провел...
Отправлено: 21.01.25 - 13:23
#3
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Цитата:
рихард:
акимат вряд ли дал бы ему добро на это мероприятие.

А зачем провокаторам добро давать?

Вышел типок котрый не раз уже попадался на провокации и проводит пикет подводя к аргументу что сейчас государство почти что как в сталинские времена репрессирует людей"низачто"

Расскажу тем кто не знает
Этот "низачто" репрессированный
Цитата:
поддержку автора QazNews24 Темирлана Енсебека.

Городской сумасшедший
У него прямая справка есть что у него шизофренеическое отклонение
Тоесть весной и осенью (а сейчас зима теплая) у таких людей шиза просыпается
Вот в период такой шизы он выставил пост с аудио дорожкой где звучала песня йоу орыстар
Кто хочет может загуглить чё за песня
Там вкратце поется какие русские нехорошие люди (матом) и как их матерей нужно сношать.

За исполнение этой песни уже была наказана в прошлом году какая-то малоадекватная баба (по стечению обстоятельств подруга городского сумасшедшего)

И вот Зинченко выходя на пикет с аргументом что сталинские палачи репрессировали людей и сейчас почти что происходит тоже самое, он получается оскорбил всех незаконно осуждённых в 30-40ые?
Иначе как понять,зачем человек приводит такие параллели?он получается всех репрессированных приравнял к сумасшедшим? Или приравнял к тем кто межнац рознь сеял и провоцировал людей?

Зинченко кто? Идиот? Мы этого не знаем и утверждать не можем и не имеем права
Тоже сумасшедший? Не знаем, но я бы провел ему осмотр в психбольнице на всякий случай
Пока что получается что Зинченко обычный провокатор котрый подтягивает сисю к носу доказывая что чёрное это белое параллельно оскорбляя родственников людей кто погиб в лагерях.


На месте отдела внутренней политики я бы сейчас собрал всех родственников тех кто сидел в АЛЖИРЕ и привел к ним Зинченко (вместо 15 суток)
Чтобы родственники все что думают о таких перформансах ему высказали в глаза и чтобы больше он не смел свои провокации проводить под флагом параллелей со сталинским временем

Будь сейчас Сталин Зинченко после первого же своего митинга когда он против вакцин от коронавируса людей вытаскивал уже бы в яме лежал
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