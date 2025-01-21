Трамп подписал серию указов: от выхода из ВОЗ до отмены гражданства по праву рождения
Отправлено: 21.01.25 - 10:35
В свой первый день после возвращения в Белый дом Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия, отменил программы беженцев и разнообразия, вновь вышел из Парижского соглашения и объявил ЧП на границе. Читать новость
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дальше на очереди азиаты, евреи, поляки, потом недостаточно белые американцы, белые но те кто против политики трампа, белые кто за политику трампа но не достаточно активен маск вон уже зигу кинул Цитата:
Переименование географических объектов. Согласно указу Трампа, Мексиканский залив теперь будет называться "Заливом Америки"
ну все у наших любителей запада последний аргумент провалился теперь крыть переименования в казахстане нечем
Цитата:
Трамп также учредил новый орган – "Департамент эффективности правительства" во главе с миллиардером Илоном Маском. Этот департамент займётся сокращением государственных расходов.
трамп это такой зеркальный горбачев вроде лозунги и действия должны вести к благу а приведут всеровно к фигне какой нибудь)
abaika95: какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде...
Во многих СМИ освещают, что на совещании Совбеза президент России В. Путин поздравил Д.Трампа и заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США. В части касающейся конфликта в Украине сказал: Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир... Как вам такое сказочники?
Политические и геополитические цели и задачи любого государства меняются, в зависимости от реалии. Если в будущем действительно стороны конфликта придут к консенсусу и будет достигнут долгосрочный мир в Украине, это конечно, может в дальнейшем привести к перезагрузке отношений между Россией с США и Западом.
Конечно важны и внутренние реалии каждой страны, могут быть разногласия в обществе, политической элите. В России глубинный и ядрёный народ, как Скептик может не понять, но думаю им пропаганда всё объяснит, мол ребята мы достигли всех целей и задач, теперь нужно развиваться и соблюдать требования международного права, договорённостей и.т.д.
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