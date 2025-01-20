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В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона - центр» в Костанае открылись «большие риски»
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