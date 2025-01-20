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родом из Шанхая2022:

предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,

Цитата:То же так думаю - все эти прошедшие схватки по ПДП между жителями и чиновниками, только и только из-за размера компенсации: - предложи ХОРОШУЮ и ДОСТОЙНУЮ компенсацию- любой житель без слов освободит территорию.Как будто власть со своего ЛИЧНОГО кармана выдаёт - когда СВОИ грабили и вывозили МИЛЛИАРДЫ и ТРИЛЛИОНЫ из страны- это НИЧЕГО; а когда надо гражданам заплатит- МИЗЕРНУЮ компенсацию- жалко денег. Они же с этими деньгами - НЕ УЕДУТ из страны в отличии от СВОИХ по Англиям, Швейцариям и Дубаям - откроют новое дело, налоги, рабочие места и прочее.