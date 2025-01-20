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≡ Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50958
Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в Костанае
Отправлено: 20.01.25 - 20:06
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Сейчас в нем 42 койко-места, которые, по словам руководителя отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВОЙ, очень востребованы. Многим людям без определенного места жительства приходится отказывать в размещении.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7360
Re: Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в...
Отправлено: 20.01.25 - 20:06
#1
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Аким попросил уточнить, кто все-таки там проживает
Для простого обывателя покажется что бомжй стало меньше, однако это не так. Просто эти люди стали изворотливей,лишнии раз стараются не попадаться в глаза,не стоят на паперти,бутылки и металл не собирают. Так,на какие средства они живут? Они обьединяются,у некоторых есть жилье,у вторых пенсия,вот и живут так. Совсем опущенных наверное уже нет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42894
Re: Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в...
Отправлено: 20.01.25 - 22:10
#2
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Да, при Назарбаеве так срочно не расширяли для бомжей места..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26135
Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в Костанае
Отправлено: 20.01.25 - 22:27
#3
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Цитата:
111:
Да, при Назарбаеве так срочно не расширяли для бомжей места..

Готовишь почву для его возвращения, согласно новой методичке? :lol:
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