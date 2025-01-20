Отправлено: - 22:23

saba:

Интересно Марик может такое заявление на Максафа подать?

111:

Хм.. Ребенок копается в говне.. Физически. В самом ни на то человечьем.. Другие дети над ним что, не должны смеяться? Да дети же не могут врать и говорят правду, маленькие. И теперь кого, расстрелять тех детей, что смеются над тем, кто копается в говне? Ну тут уж не знаю..

[Исправлено: maxsaf, 20.01.2025 - 23:24]

Цитата:Не может, он сам же и объяснил, что я тут все делаю правильно по отношению к немуЦитата:Копайся сколько хочешь, главное сюда не тащи