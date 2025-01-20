Re: В планах на строительство путепровода «Северо-западная зона...

Отправлено: - 22:43

- у нас появилась проблема. Мы должны разработать проект детальной планировки, чтобы могли решать вопросы по изъятию земель объектов, которые находятся возле железной дороги. То есть без ПДП мы ни к чему приступить не можем.



.....у вас всегда проблемы....всё очень просто предастовляете жильё или денежую компенсацию достойную,сносите и строите путепровод в чём проблема.....или как всегда на чужом горбу мы хотим заехать...