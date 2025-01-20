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≡ Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50958
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 10:07
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В качестве проблемы правительства в течение многих лет политолог Марат Шибутов отметил постоянное принесение в жертву будущего ради краткосрочных политических целей, а точнее, "чтобы казаться хорошими и чтобы их в соцсетях не ругали".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7254
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 11:43
#15
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Цитата:
saba:
газ баллонами вывозят


Ёще скажите зажигалках вывозят!!!
Наверное в Минэнергетики такие же ДЯТЕЛЫ сидят как в Нац. Банке - который говорит что бы НЕ ОБРАЩАЛИ внимания на курс доллара и в то же время СЛЕДИЛИ за ним, как так импортные товары привязаны к курсу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 12:01
#16
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Цитата:
maxsaf:
ум склада такой (с)

Складоумие или умоскладие?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 12:02
#17
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Цитата:
ACROS:
зажигалках вывозят!!!

О, зажигалки очень влияют на цену, правда пока в правительстве об этом не додумались!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 12:48
#18
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Цитата:
saba:
зажигалки очень влияют

Правительство очень любит что то запрещать, а потом разрешать за большую цену. Наверное скоро многоразовые зажигалки запретят, а потом по многочисленным просьбам лицензируют. В бытность свою министром финансов г-н Аблязов очень любил из воздуха деньги делать! Правда делал он это очень умно и изящно, не чета нынешним правительствам. Тот случай, когда тебя так любезно обокрали ,что хочется спасибо сказать, что от лишней тяжести освободили!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
625
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 21:52
#19
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Отсутствие ответственности, наличие коррупции, хищений бюджетных средств, неумение управлять ресурсами во всех сферах привело к образованию "дыры" в экономике страны, больших расходов бюджетных средств, накопленных в Национальном фонде! Это говорит о том, что власть имущим, срочно надо "качать" деньги любыми способами на словах, поскольку нет контроля за экономикой! Например собрали урожай пшеницы, а продать не могут, т.к. никто не берет без взяток! Внутри страны распри за рынки сбыта между производителями сырья, пшеницы, которых первый президент приучил к субсидиям из бюджета за низкий процент, далее их приучили к бездействиям коррупционеры, которые покупали у них сырье и продавали в други страны посредством взяток все производимые товары: пшеницу, нефть, газ, уран и т.д. В долг никто сейчас при растущем долларе не даст и опасно брать! Поэтому только через налоги, через ценовую политику на все товары, в т.ч. и импортные, путем исключения преференций в области налогообложения будут латать дыры! Поэтому денег нет, а вы держитесь! До какой поры, ведь доллар никуда не выкинешь, он явлется двигателем экономики гос-ва!
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