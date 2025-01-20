Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...

Отправлено: - 21:52

Отсутствие ответственности, наличие коррупции, хищений бюджетных средств, неумение управлять ресурсами во всех сферах привело к образованию "дыры" в экономике страны, больших расходов бюджетных средств, накопленных в Национальном фонде! Это говорит о том, что власть имущим, срочно надо "качать" деньги любыми способами на словах, поскольку нет контроля за экономикой! Например собрали урожай пшеницы, а продать не могут, т.к. никто не берет без взяток! Внутри страны распри за рынки сбыта между производителями сырья, пшеницы, которых первый президент приучил к субсидиям из бюджета за низкий процент, далее их приучили к бездействиям коррупционеры, которые покупали у них сырье и продавали в други страны посредством взяток все производимые товары: пшеницу, нефть, газ, уран и т.д. В долг никто сейчас при растущем долларе не даст и опасно брать! Поэтому только через налоги, через ценовую политику на все товары, в т.ч. и импортные, путем исключения преференций в области налогообложения будут латать дыры! Поэтому денег нет, а вы держитесь! До какой поры, ведь доллар никуда не выкинешь, он явлется двигателем экономики гос-ва!