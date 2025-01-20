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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 92 из 92«1...909192
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 16:46
#1366
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Как любит говорить Кайрат будем наблюдать или как кто то раньше говорил будем посмотреть! Было бы хорошо, если бы надежды Кайрата сбылись и Трамп что то смог бы! Но я к этому отношусь скептически, реальный вариант Путин и Зеленский одновременно уходят в отставку и тогда ещё есть надежда! Но Путин точно не уйдет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15965
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:03
#1367
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Цитата:
saba:
Саба. Не будет мира. Очевидно же. Трамп только усугубит ситуацию.. Все очень плохо. Скорей всего будет ещё хуже.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:05
#1368
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Цитата:
111:
они там все мужики, не могли понять

А кто они такие? И кто сказал, что они истинные мусульмане? С точки зрения арабов мы всегда были недомусульманами! Наши женщины никогда не носили никабы, паранджу и т д, мужчины не совершали 5 раз в день намаз, за редким исключением , практически не было мечетей и всё потому что казахи были кочевниками.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:08
#1369
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А вообще не стоит обращать внимания на то, что кто-то скажет про тебя! Важно как ты сам себя чувствуешь, как ты сам о себе думаешь и как ты сам для себя решил! А обряды везде разные, даже хоронят по разному в Костанае или в Затоболовке,не говоря про Житикару! Это только в масштабах области.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:19
#1370
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В следующий раз спроси у этих "настоящих мусульман" можно ли им пользоваться смартфонами, которые делают фото? А мусульманам нельзя делать изображения человека, животных и пейзажи разные. Ибн Сину(Авиценны) за это из Бухары изгнали пробивая камнями, хотя он сделал себе лишь анатомический атлас человека, чтобы лечить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:23
#1371
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Цитата:
Vit:
будет мира.

Виталий, надежда умирает последней! Да и устали люди уже от войны даже в России, которую физически сильно не трогает она, а в Украине мечтают о днях, когда не воет сирена! Читал на одном гастрономическом сайте:"Несмотря на вой сирены,я сейчас готовлю свой особый борщ!" Это Скептику с Путиным важнее величие, а народу хоть худой мир, но всё таки мир.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 17:29
#1372
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Цитата:
ACROS:
там не был

Назарбаев пролетел..... На самолёте
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6443
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 18:31
#1373
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Цитата:
ACROS:
Почему вы так думаете - и КТО именно за нас впрягётся??


Нам конечно следует надеятся на свои силы и повышать боеготовность В случае угрозы, если попросим помощь у Турции, последние помогут вооружением и.т.д. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что считает Казахстан исторической родиной тюрок, а Турцию вторым домом для казахстанцев. В плановом режиме работают организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами, Арабские страны окажут финансовую помощь и.т.д.

Кто главные враги России? С их же слов это англосаксы и Запад (США, Великобритания, ЕС). Ахиллесова пята России, это различные группировки в Афганистане, в том числе и правящие талибы, они говорят мы мирные и не представляем угрозы соседям, однако последние, не всё процессы контролируют в стране. Руководство Афганистана выходцы школы Талибан, созданной в конце восмидесятых годов в Пакистане на деньги британских спецслужб.

Россияне постсоветские страны Центральной Азии считают буферной зоной, если сами на нас нападут, тогда никакой буферной зоны не будет, тогда этим непременно могут воспользуются англосаксы. При этом отдельные эксперты отмечают, что достаточно компаний тех же англосаксов работают у нас, как и китайских, им не нужно чтобы здесь под их брюхом полыхало, понесут убытки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26135
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 21:30
#1374
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Цитата:
ACROS:
Ну да- нам же Америка не помогает ежегодно по 100 000 000 000 $ субсидии.

Ну проситесь принять к себе 52м штатом, и начнут помогать :lol:

[Исправлено: maxsaf, 20.01.2025 - 22:50]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 21:38
#1375
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Цитата:
saba:
Это Скептику с Путиным важнее величие

Сделаю скидку на то. что вы абсолютно не понимаете, что происходит в мире.
Это простительно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 22:09
#1376
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Начал смотреть инаугурацию Трампа, скучно стало, ни тебе Шамана, ни тебе Гагариной, выключил
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6761
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 22:14
#1377
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Цитата:
Skeptic:
Это простительно

Спасибо на добром слове!
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