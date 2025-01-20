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ACROS:

Почему вы так думаете - и КТО именно за нас впрягётся??

Цитата:Нам конечно следует надеятся на свои силы и повышать боеготовность В случае угрозы, если попросим помощь у Турции, последние помогут вооружением и.т.д. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что считает Казахстан исторической родиной тюрок, а Турцию вторым домом для казахстанцев. В плановом режиме работают организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами, Арабские страны окажут финансовую помощь и.т.д.Кто главные враги России? С их же слов это англосаксы и Запад (США, Великобритания, ЕС). Ахиллесова пята России, это различные группировки в Афганистане, в том числе и правящие талибы, они говорят мы мирные и не представляем угрозы соседям, однако последние, не всё процессы контролируют в стране. Руководство Афганистана выходцы школы Талибан, созданной в конце восмидесятых годов в Пакистане на деньги британских спецслужб.Россияне постсоветские страны Центральной Азии считают буферной зоной, если сами на нас нападут, тогда никакой буферной зоны не будет, тогда этим непременно могут воспользуются англосаксы. При этом отдельные эксперты отмечают, что достаточно компаний тех же англосаксов работают у нас, как и китайских, им не нужно чтобы здесь под их брюхом полыхало, понесут убытки.