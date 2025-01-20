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≡ Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в интернете – утверждены правила
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50957
Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в интернете – утверждены правила
Отправлено: 20.01.25 - 18:46
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В Казахстане утвердили правила рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей. Приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева. Если факт кибербуллинга подтвердится, то материалы будут удалены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15965
Re: Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в...
Отправлено: 20.01.25 - 18:46
#1
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Бабулинг тоже имеет место. Соседка в дверь звонит, привет ну привет. Хочешь меня?. Я говорю ну.? Подробности вам думаю не надо рассказывать. Ну по сути это меня износиловали)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6759
Re: Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в...
Отправлено: 20.01.25 - 19:02
#2
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Интересно Марик может такое заявление на Максафа подать? Наверное нет, он же не ребенок. :-x
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7254
Re: Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в...
Отправлено: 20.01.25 - 20:35
#3
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Цитата:
saba:
может такое заявление


Подал заявление- комиссия рассмотрела- удалили информацию.
Дальше ЧТО??
Как то накажут того кто ЗАНИМАЛСЯ этим кибербуллингом или спустили на тормозах?
Дальше надо что бы:- дело передадут в МВД или комиссию по делам детей - что бы не просто удалили, а НАКАЗАЛИ виновников.
Ведь в чём смысл этого расследования: - в НЕОТВРАТИМОСТИ наказания за проступок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7254
Re: Как казахстанцам подать заявление, если ребёнка травят в...
Отправлено: 20.01.25 - 20:36
#4
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Цитата:
Vit:
по сути это меня износиловали)


Вам понравилось?? Вы надеюсь: - сильно не сопротивлялись?
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