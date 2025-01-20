Отправлено: - 20:35

saba:

может такое заявление

Цитата:Подал заявление- комиссия рассмотрела- удалили информацию.Дальше ЧТО??Как то накажут того кто ЗАНИМАЛСЯ этим кибербуллингом или спустили на тормозах?Дальше надо что бы:- дело передадут в МВД или комиссию по делам детей - что бы не просто удалили, а НАКАЗАЛИ виновников.Ведь в чём смысл этого расследования: - в НЕОТВРАТИМОСТИ наказания за проступок.