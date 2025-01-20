Re: Центр адаптации для бомжей планируют значительно расширить в...

Отправлено: - 20:06

Аким попросил уточнить, кто все-таки там проживает

Для простого обывателя покажется что бомжй стало меньше, однако это не так. Просто эти люди стали изворотливей,лишнии раз стараются не попадаться в глаза,не стоят на паперти,бутылки и металл не собирают. Так,на какие средства они живут? Они обьединяются,у некоторых есть жилье,у вторых пенсия,вот и живут так. Совсем опущенных наверное уже нет