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≡ Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это нужно и что говорят в Нацбанке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50954
Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это нужно и что говорят в Нацбанке
Отправлено: 20.01.25 - 12:04
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В Комитете государственных доходов Министерства финансов ответили по поводу принятия дополнительных критериев контроля мобильных переводов. Ранее сообщалось, что в Казахстане мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Re: Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это...
Отправлено: 20.01.25 - 12:04
#1
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Цитата://"Получение одним физлицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев переводов, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", –//

ДУРИСТИКА или государственный БАЛАГАН с той же оперы что вывоз горючки за границу в канистрах и бочках или заявление Нац.фонда про ИГНОРИРОВАНИЕ курса доллара.
Например, мой сосед сдал 15 голов КРС и выручил свыше 3 000 000 тенге, и он никакой не предприниматель; таксист кормит свою семью; и таких много - они просто напросто КОРМЯТ свою семью.
Деньги УКРАДЕННЫЕ у государства пусть ищут в другом месте и у других людей- Токаев знает КТО эти люди - это 162 человека которым ПРИНАДЛЕЖИТ половина Казахстана.
Или до сих пор БОЯТСЯ все Назарбаева ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7359
Re: Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это...
Отправлено: 20.01.25 - 14:36
#2
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Кто-то однажды осмелился спросить у главного коррупционера,как разбогатели его дочки, что вошли в список Форбс самых богатых людей в мире,на что папаша дочерей миллиардеров на голубом глазу без смущения ответил: пусть и ваши дети заимутся бизнесом,кто мешает....
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6748
Re: Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это...
Отправлено: 20.01.25 - 16:22
#3
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Цитата:
ACROS:
кормит свою семью; и

Вообще не понимаю свистопляски вокруг этого вопроса. Проверить не значит наказать, я сам был таксистом в месяц 1000 и больше переводов было. Кормишь семью, значит получаешь доход, следовательно обязан заплатить налог! В любом государстве так.
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