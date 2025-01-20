Re: Контроль мобильных переводов в Казахстане: для чего это...

Отправлено: - 12:04

Цитата://"Получение одним физлицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев переводов, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", –//



ДУРИСТИКА или государственный БАЛАГАН с той же оперы что вывоз горючки за границу в канистрах и бочках или заявление Нац.фонда про ИГНОРИРОВАНИЕ курса доллара.

Например, мой сосед сдал 15 голов КРС и выручил свыше 3 000 000 тенге, и он никакой не предприниматель; таксист кормит свою семью; и таких много - они просто напросто КОРМЯТ свою семью.

Деньги УКРАДЕННЫЕ у государства пусть ищут в другом месте и у других людей- Токаев знает КТО эти люди - это 162 человека которым ПРИНАДЛЕЖИТ половина Казахстана.

Или до сих пор БОЯТСЯ все Назарбаева ?