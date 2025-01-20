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≡ Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году в Костанайской области. Но есть нюанс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50954
Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году в Костанайской области. Но есть нюанс
Отправлено: 20.01.25 - 16:06
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Рост преступлений в семейно-бытовой сфере обусловлен тем, что в июне 2024 года были криминализированы два состава административных правонарушений: причинение лёгкого вреда здоровью и побои.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Re: Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году...
Отправлено: 20.01.25 - 16:06
#1
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Цитата://О причинах роста обоих показателе//

Голову не нужно ломать- причина ОДНА: - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета- что бы содрать штраф за ЛЮБОЕ нарушение Закона, нужно составить протокол, что бы составить протокол и выписать штраф, нужно его зарегистрировать в их входящих документах, типа ЕСРП или в чём то подобном.
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