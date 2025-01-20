Re: Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году...

Отправлено: - 16:06

Цитата://О причинах роста обоих показателе//



Голову не нужно ломать- причина ОДНА: - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета- что бы содрать штраф за ЛЮБОЕ нарушение Закона, нужно составить протокол, что бы составить протокол и выписать штраф, нужно его зарегистрировать в их входящих документах, типа ЕСРП или в чём то подобном.