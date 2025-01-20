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Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году в Костанайской области. Но есть нюанс
Число преступлений в семейно-бытовой сфере выросло 2024 году в Костанайской области. Но есть нюанс
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