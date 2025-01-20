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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 91 из 91«1...899091
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 13:30
#1351
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Цитата:
Kairat stayer:
Судя по видео, якобы для Украины нужно ещё время и их не устраивает скорейшие мирные переговоры.

Меня тоже не устраивают.
Пусть идут до конца.
Думал еще хотя бы десять лет будут убивать друг друга.
Нам это крайне выгодно.
И не важно сколько они поубивают там.
Важно что Россия стачивается, хотя бы на время, чтобы не напасть на нас.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15963
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 13:35
#1352
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Может действительно макс сделал правильный выбор. Я тоже смотрю новости. Захарова говорит мол почему Америка не хочет покупать б-200 удивительно. Америка то из принцыпа идёт. А где ваш принцип мать твою принцип. Может хватит быть добрым
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6442
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 13:39
#1353
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Цитата:
111:
На СВО русские олигархи разбогатели на десятки миллиардов долларов или евро. Война русским сейчас очень нужна..


На первое ноября 2024 года топ 25 олигархов разбогатели на 26,3 миллиарда долларов, их общее состояние составило 355,3 млрд. долларов США. По итогам года, недавно была информация, что уже на более 28 миллиардов долларов разбогатели.

Помнится сказочники на форуме, в том числе Рудненский нострадамус Сайлау говорил, вот у россиян хороший подход и политика в отношении олигархов ведётся, тем временем ФНБ истощается, это же для будущих поколений предназначенные средства.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6442
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 13:51
#1354
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Цитата:
111:
Меня тоже не устраивают. Пусть идут до конца. Думал еще хотя бы десять лет будут убивать друг друга. Нам это крайне выгодно. И не важно сколько они поубивают там. Важно что Россия стачивается, хотя бы на время, чтобы не напасть на нас.


Если мирные переговоры состоятся, с уступками, вяло текущий конфликт будет продолжатся, без горячей фазы. Скептик и другие лица не смирятся с этим, светлое будущее будет или нет никто не знает, санкций очень негативно влияют. Если на нас нападут, тогда с мусульманским миром будут иметь дело. Они думают якобы воссоздать СССР - 2, это вдолбили в умы глубинного и ядрёного народа. Для них всё плохо кончится, вплоть до распада. Александр Сокуров начиная с 2008 года неоднократно говорил: Тот фронт прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15963
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 13:57
#1355
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Я думаю что если России хребет сломают то нам рускоязычным будет сложно, такие как Абайка будут нас ломать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6442
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 14:03
#1356
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Цитата:
Vit:
Я думаю что если России хребет сломают то нам рускоязычным будет сложно, такие как Абайка будут нас ломать.


Дос Виталий, никто не будет никому хребет ломать. Абайку никто не знает, Макс говорит, там много Абаек работают, мол по очереди дежурят и ведут информационную войну. Марика многие знают, он и не скрывается, со слов русский - значит свой 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 20.01.2025 - 15:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 14:26
#1357
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Цитата:
Vit:
думаю что если России хребет сломают то нам

Да никто никогда не собирался ей ничего ломать.
Байден сдал тогда Украину и просто не ожидал, что она будет сопротивляться.
Харрис же предлагала Зеленскому еще до нападения России сделать правительство в изгнании и бежать.
Никто не виноват, что тогда у России не хватило зубов завоевать слабую и беззащитную Украину, которую Запад сдал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:05
#1358
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Цитата:
111:
у мусульман спрашивать,


А, зачем вообще спрашивать у кого то, и кто сказал что если казах , то надо быть именно мусульманином и что мешает просто ПРАВИЛЬНО и ДОБРОСОВЕСТНО жить?
Уважай старших, почитай стариков, люби родных, чти и соблюдай законы страны где ты живёшь, веди здоровый и правильный образ жизни, живи в мире с соседями, не лги, не воруй, трудись как дома так и на работе, воспитывай детей - это ПРОСТЫЕ и ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила жизни, и они мне кажеться ПРОПИСАНЫ в каждой религии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:20
#1359
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Цитата:
Vit:
В очередь.


Мне не надо в очередь- у меня своя любовница- смесь немки с русской, уже лет двадцать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:21
#1360
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Цитата:
ACROS:
и кто сказал что если казах , то надо быть именно мусульманином

Это никто не говорит.
Просто смотрю, как у нас во дворе тут некоторые казахи возомнили себя мусульманами, ходят по пятницам в мечеть, в чатах Аллах Акбар и Иншала и всякие понты, а вот в жизни просто дерьмо дерьмом.
Я просто против того, чтобы те, кто назвал себя правоверными, сами не соблюдая канонов Ислама, трепали тут понты, что типа они мусульмане и тд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:22
#1361
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Цитата:
111:
не даст дойти до Львова за три дня.


Какой Львов: - ему бы Курск освободить- вояка оленевод перед всем миром ОПУСТИЛ же Путина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:26
#1362
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Цитата:
Kairat stayer:
Если на нас нападут, тогда с мусульманским миром будут иметь дело.


Почему вы так думаете - и КТО именно за нас впрягётся??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:35
#1363
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Цитата:
111:
Я просто против того,


Тут уже ничего не сделаешь: - это идёт СНУТРИ , от внутренней культуры, от образования, от того что мама с папой в детстве дали. Не зря же Макаренко писал: "...человека можно воспитать до ШЕСТИ лет, дальше БЕСПОЛЕЗНО..."
Если много денег и одет в костюм от кутюрье, и пострижен по модной причёске и шустрый на язык - это значит что ты следишь за собой, хорошо зарабатываешь, владеешь искуством разговора, но это: -не значит что ты ХОРОШИЙ человек.
Делайте как я: - отношусь к таким как к столбу- нужная вещь в производстве, но не более того.

Заметил: - когда человека ПРОСТО и МОЛЧА не замечаешь, это его больше задевает, чем обидные слова про него.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42891
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:38
#1364
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Цитата:
ACROS:
и КТО именно за нас впрягётся??

Пока мы территория влияния Китая думаю, но не вся.
Но процентов 30 он может пожертвовать России, с тем, чтобы его границы влияния оказались где то на уровне Семей, Караганда Атырау.
Узбеки там немного претендуют.
В принципе тут уже для них все будет предельно хорошо

[Исправлено: 111, 20.01.2025 - 16:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.01.25 - 15:42
#1365
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Цитата:
111:
инаугурация Трампа и


Уже инагурация была?
Трамп уже хозяин Белого Дома
Кто то из наших там был: - в те годы вроде Димаша приглашали ? Или Иманбек в этот раз был ?
Назарбаев там не был- любитель же на пенсии шастать по заграницам на своём личном самолёте ??
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