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Меня тоже не устраивают. Пусть идут до конца. Думал еще хотя бы десять лет будут убивать друг друга. Нам это крайне выгодно. И не важно сколько они поубивают там. Важно что Россия стачивается, хотя бы на время, чтобы не напасть на нас.

Цитата:Если мирные переговоры состоятся, с уступками, вяло текущий конфликт будет продолжатся, без горячей фазы. Скептик и другие лица не смирятся с этим, светлое будущее будет или нет никто не знает, санкций очень негативно влияют. Если на нас нападут, тогда с мусульманским миром будут иметь дело. Они думают якобы воссоздать СССР - 2, это вдолбили в умы глубинного и ядрёного народа. Для них всё плохо кончится, вплоть до распада. Александр Сокуров начиная с 2008 года неоднократно говорил: Тот фронт прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится.Подробнее здесь: