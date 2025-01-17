Отправлено: - 11:26

ACROS:

Мы то знаем и помним: Архимед Бекежанович - это его ЗАСЛУГА.

ACROS:

То же знаем: Кумар Иргалиевич- сторонник роста ВВЫСь и любителя молока.

ACROS:

Действительно: что мешало, хотя бы записку отправить через дежурных гос.клерков ходящих по залу с микрофоном ?

ACROS:

А, кто кому платил: депутат за рекламу или депутату за интервью ?

ACROS:

Самый главный вопрос потом: куда ДЕВАТЬ это МОЛОКО ??

ACROS:

Государство в лице того же акима ии же Минсельхоза - НЕ БУДЕТ заниматься реализацией молока.

Цитата:помню железобетонный аргумент серого волка на тезис что новые микрорайоны города это заслуга грека-он ответил что реализовать фигня главное запланировать а план якобы сверстал "святой"))так и у вас. реализация типа ничего не стоит?)Цитата:это лучше чем если бы он заставлял людей баурсаки печь ради рекордов) Цитата:мешало наверное то что автор по всей видимости бюджетникможет быть даже прикормленный журналистстиль написания больно журналисткийа прикормленный журналист больше всего бесится не от того что его с руки кормят а от того что он "критиковать" легально не может поэтому приходится выкручиваться)Цитата:суд по тому какое интервью получилось комплементарное то там депутат должен был подсуетится) Цитата:в астане был по магазинам шлялсяднем с огнем не сыщешь ни депа нашего не розумовича, ни жас канатроссийская продукция лежит а нашей местной нетпочему так? мощностей не хватает? или кто то лоббирует рос продукцию в ущерб отечественной?так что куда девать молоко вопрос даже не стоит, есть куда девать дали бы зеленый светЦитата:это уже плановая экономика какаяточтобы государство частное молоко реализовывало