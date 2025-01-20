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Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50951
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 10:07
В качестве проблемы правительства в течение многих лет политолог Марат Шибутов отметил постоянное принесение в жертву будущего ради краткосрочных политических целей, а точнее, "чтобы казаться хорошими и чтобы их в соцсетях не ругали".
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7232
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 10:07
С 1 февраля цена ОДНОГО литра автогаза поднимется:- (более 200 км от областного центра) до 112 тенге/литр- это у нас в деревне; в городе до 102 тенге/литр.
Что то я не верю что перевозка канистрами соляры и бензина в соседние страны УГРОЖАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ безопасности страны - это правда, ВИТ ?
Много твоих коллег этим занимаются ???
А как же таможенники и погранцы- не пресекают это ? Или мы в ЕАЭС ??
Если на горючку поднимется цена, то автоматом поднимутся цены:- и на товары, и на продукты и на услуги и на ОБЩИЙ УРОВЕНЬ жизни.
[Исправлено: ACROS, 20.01.2025 - 11:09]
Что то я не верю что перевозка канистрами соляры и бензина в соседние страны УГРОЖАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ безопасности страны - это правда, ВИТ ?
Много твоих коллег этим занимаются ???
А как же таможенники и погранцы- не пресекают это ? Или мы в ЕАЭС ??
Если на горючку поднимется цена, то автоматом поднимутся цены:- и на товары, и на продукты и на услуги и на ОБЩИЙ УРОВЕНЬ жизни.
[Исправлено: ACROS, 20.01.2025 - 11:09]
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 10:39
Цитата:
У нас пока говорят в городе 89 тенге за литр газа будет. Это не точно, насчёт деревни ничего не слышал.
ACROS:
городе до 102 тенге/литр.
городе до 102 тенге/литр.
У нас пока говорят в городе 89 тенге за литр газа будет. Это не точно, насчёт деревни ничего не слышал.
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 10:40
Цитата:
Ну да и газ баллонами вывозят
ACROS:
бензина в соседние страны УГРОЖАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ безопасности страны - это
бензина в соседние страны УГРОЖАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ безопасности страны - это
Ну да и газ баллонами вывозят
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 10:44
У меня ещё большой вопрос, откуда эти эксперты берутся, что всегда двумя руками За ухудшение жизни населения, лишь бы государство жило хорошо! Такой советский подход, мы затянем пояса потуже, зато будем бедным неграм в Африке помогать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15958
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 10:51
Цитата:
Тоже удивляет когда говорят мол серыми схема вывозят газ, бензин, ДТ то есть власти нам в открытую говорят что на границе есть дыры?)
saba:
Ну да и газ баллонами вывозят
Ну да и газ баллонами вывозят
Тоже удивляет когда говорят мол серыми схема вывозят газ, бензин, ДТ то есть власти нам в открытую говорят что на границе есть дыры?)
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 10:58
Он слышал в Молдове....
Интересно,а в Германию он не ездил, не видел,как коварные немцы 60 литровыми баллонами под мышкой наш газ самолётами вывозят?
Интересно,а в Германию он не ездил, не видел,как коварные немцы 60 литровыми баллонами под мышкой наш газ самолётами вывозят?
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 10:59
Я вот сам видел турки- дальнобойщики с газовыми примусами газ тырят!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42879
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 11:02
Наш президент не успокоится, пока по ценам не обгонит и не догонит Америку..
Кстати как там с ценами на хлеб и масло, а так же на бензин?
Ну и соотношение к средней зарплате?
Кстати как там с ценами на хлеб и масло, а так же на бензин?
Ну и соотношение к средней зарплате?
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 11:05
Цитата:
Врешь, как обычно. Если обгонят, то уже догонять не обязательно
111:
не обгонит и не догонит Америку..
не обгонит и не догонит Америку..
Врешь, как обычно. Если обгонят, то уже догонять не обязательно
Re: Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене...
Отправлено: 20.01.25 - 11:10
Цитата:
Почему же сразу врёт? А если кругосветка, то по второму кругу можно!
maxsaf:
Если обгонят, то уже догонять не обязательно
Если обгонят, то уже догонять не обязательно
Почему же сразу врёт? А если кругосветка, то по второму кругу можно!
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 11:15
Цитата:
Ну тогда скоро цены вашу зарплату обгонят. Второй раз
saba:
Почему же сразу врёт? А если кругосветка, то по второму кругу можно!
Почему же сразу врёт? А если кругосветка, то по второму кругу можно!
Ну тогда скоро цены вашу зарплату обгонят. Второй раз
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42879
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 11:21
Цитата:
Цитата:
А по другим позициям?
По тем же налогам например, обгонит по бензину и опять же будет догонять Америку по налогам, всегда приятно обгонять и догонять снова и снова в чем то.
Тогда есть смысл президентства и существует некая стабильность
maxsaf:
Цитата:
Если обгонят, то уже догонять не обязательно
А по другим позициям?
По тем же налогам например, обгонит по бензину и опять же будет догонять Америку по налогам, всегда приятно обгонять и догонять снова и снова в чем то.
Тогда есть смысл президентства и существует некая стабильность
Подумали о будущем? Что говорят эксперты об отмене госрегулирования цен на бензин и дизель
Отправлено: 20.01.25 - 11:25
Цитата:
Это не зависит от позиции: сначала догоняют, потом обгоняют. Наоборот только ты можешь написать. У тебя ум склада такой (с)
111:
А по другим позициям?
А по другим позициям?
Это не зависит от позиции: сначала догоняют, потом обгоняют. Наоборот только ты можешь написать. У тебя ум склада такой (с)
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