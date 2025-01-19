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Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
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