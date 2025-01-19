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≡ Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50951
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 12:56
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На фоне резкого скачка цен на картофель в нескольких регионах Казахстана в правительстве решили на полгода ограничить экспорт овоща в третьи страны. По их мнению, это стабилизирует цены.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1829
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 20.01.25 - 00:33
#60
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно это их право, лично я убедился, что со временем люди меняются. На мой взгляд, нужно больше доброты,


..... да не нужна не кому ваша доброта можите её засунуть в одно место,заметно какой добрейший человек,укусить ,уколоть, состряпать дело на примере меня живой пример,как можно на человека навешать ярлык писателя,преступника,и сколько статей навешали ......
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11520
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 20.01.25 - 01:20
#61
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Цитата:
Kairat stayer:
Вот вы невнимательный

---Почувствуйте разницу -*110 тонн (90 тонн ОАЭ и 20 тонн из Турции)* и *из Белоруссии к нам прибыло около 89 ТЫСЯЧ тонн сливочного масла.* --- в 809 раз больше :lol: :lol: :lol: - Так кто невнимательный ? Капля в море . :-x
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6435
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 20.01.25 - 11:18
#62
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.... да не нужна не кому ваша доброта можите её засунуть в одно место,заметно какой добрейший человек,укусить ,уколоть, состряпать дело на примере меня живой пример,как можно на человека навешать ярлык писателя,преступника,и сколько статей навешали ......


Доброта спасёт мир - народная мудрость, также поговорка гласит - Жизнь дана на добрые дела. Выше высказал своё субъективное мнение, это не оценка и вешание ярлыков.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6435
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 20.01.25 - 11:20
#63
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Цитата:
Гога:
---Почувствуйте разницу -*110 тонн (90 тонн ОАЭ и 20 тонн из Турции)* и *из Белоруссии к нам прибыло около 89 ТЫСЯЧ тонн сливочного масла.* --- в 809 раз больше - Так кто невнимательный ? Капля в море .


Капля не капля, импортируете же, значит недостаточно, средняя годовая потребность 420 000 тонн.
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