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Kairat stayer:

Конечно это их право, лично я убедился, что со временем люди меняются. На мой взгляд, нужно больше доброты,

Цитата:..... да не нужна не кому ваша доброта можите её засунуть в одно место,заметно какой добрейший человек,укусить ,уколоть, состряпать дело на примере меня живой пример,как можно на человека навешать ярлык писателя,преступника,и сколько статей навешали ......