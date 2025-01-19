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Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50949
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 12:56
На фоне резкого скачка цен на картофель в нескольких регионах Казахстана в правительстве решили на полгода ограничить экспорт овоща в третьи страны. По их мнению, это стабилизирует цены.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42863
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 18:54
Цитата:
И что?
Я же говорю по 300 взял 100 кг.
Для меня она подешевела.
Ты цены видел наших дачников в том году?
Эл-починно:
Отметим, подорожание картофеля произошло и в Костанае. На рынке ОРТ цена на этот овощ выросла за 11 дней на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то уже 18 января его стоимость выросла до 250-265 тенге.//
Отметим, подорожание картофеля произошло и в Костанае. На рынке ОРТ цена на этот овощ выросла за 11 дней на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то уже 18 января его стоимость выросла до 250-265 тенге.//
И что?
Я же говорю по 300 взял 100 кг.
Для меня она подешевела.
Ты цены видел наших дачников в том году?
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:02
Сейчас посмотрел развёрнутую информацию, по ссылке заметки, там отмечают что в отдельных регионах картофель подорожал: в Актобе (в супермаркетах 388 тенге за килограмм), в Жетысуской области (400 тенге), в Павлодаре и его пригороде (320-350 тенге), Кзылорде (360 тенге), Восточно-Казахстанской области (до 446 тенге), Астане (отборный по 455 тенге).
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:09
Цитата:
В настоящее время хочу для себя потренироваться, побегать, в залы походить. Спасибо тренера боксёры сказали, мол забегай тренируйся. Отмечал ранее, что с октября месяца начал потихоньку двигаться, приобрёл весы, глюкометр и тонометр. Пульсометр полар, с нагрудным датчиком есть.
ACROS:
Насколько я в курсе: - рано выходят на пенсию- полицейские, спец.органы, мчс-цы, но и они работают на пенсии - во первых НЕВОЗМОЖНО целый день НИЧЕГО не делать, да и лишние деньги никому вроде не мешают.
Насколько я в курсе: - рано выходят на пенсию- полицейские, спец.органы, мчс-цы, но и они работают на пенсии - во первых НЕВОЗМОЖНО целый день НИЧЕГО не делать, да и лишние деньги никому вроде не мешают.
В настоящее время хочу для себя потренироваться, побегать, в залы походить. Спасибо тренера боксёры сказали, мол забегай тренируйся. Отмечал ранее, что с октября месяца начал потихоньку двигаться, приобрёл весы, глюкометр и тонометр. Пульсометр полар, с нагрудным датчиком есть.
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 19:41
Цитата:
Вот всё хочу спросить у Вас, Акрос. Раньше я помню нашу пшеницу в Россию возили как улучшитель муки, а теперь правительство Казахстана выдает квоты мукомолам на поставки российской пшеницы, как улучшитель для нашей муки. А что случилось? Наша пшеница стала такой плохой или российская в небеса взлетела по качеству?
ACROS:
зерна в
зерна в
Вот всё хочу спросить у Вас, Акрос. Раньше я помню нашу пшеницу в Россию возили как улучшитель муки, а теперь правительство Казахстана выдает квоты мукомолам на поставки российской пшеницы, как улучшитель для нашей муки. А что случилось? Наша пшеница стала такой плохой или российская в небеса взлетела по качеству?
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:49
Цитата:
Нет,в 1С посмотрел.
ACROS:
Вы накладные бережёте
Вы накладные бережёте
Нет,в 1С посмотрел.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:53
Цитата:
Кому следовало,супермаркетам?Вы это серьёзно?
Kairat stayer:
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы
Кому следовало,супермаркетам?Вы это серьёзно?
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:04
Цитата:
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров формирующие запас продовольственных товаров, созданные специально для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей. Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.
Добринцофф:
Кому следовало,супермаркетам? Вы это серьёзно?
Кому следовало,супермаркетам? Вы это серьёзно?
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров формирующие запас продовольственных товаров, созданные специально для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей. Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:04
Цитата:
И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли?
Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену
Kairat stayer:
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?
И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли?
Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:09
Цитата:
Вот ещё непонятная структура. Что они сейчас могут сделать? Сметут их стабфонд, если по дешёвке выкинут! Тут опять талоны придется вводить для малоимущих, а остальные по 350 возьмут.
Kairat stayer:
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами
Вот ещё непонятная структура. Что они сейчас могут сделать? Сметут их стабфонд, если по дешёвке выкинут! Тут опять талоны придется вводить для малоимущих, а остальные по 350 возьмут.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:11
Цитата:
Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.
В принципе если у вас есть магазин то можете сейчас купить в стабфонде картофель по сниженной цене и реализовывать его населению,по фиксированной цене ниже рыночной.
Kairat stayer:
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров
Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.
В принципе если у вас есть магазин то можете сейчас купить в стабфонде картофель по сниженной цене и реализовывать его населению,по фиксированной цене ниже рыночной.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:17
Цитата:
Цитата:
Отмечают в заметке, что с августа по декабрь 2024 года потреблено - 844 тысячи тонн, экспортировано - 620 тысяч тонн (с января по декабрь 2024 года). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) - 675 тысяч тонн.
Если всё сложить, с учётом экспортированного получается 2 139 000 тонн, якобы всего картофеля 2,9 млн. тонн. Возможно в семенной фонд заложили или семена в Европе закупают, должно хватить.
saba:
И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли? Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену
И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли? Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену
Цитата:
Kairat stayer:
Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.
Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.
Отмечают в заметке, что с августа по декабрь 2024 года потреблено - 844 тысячи тонн, экспортировано - 620 тысяч тонн (с января по декабрь 2024 года). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) - 675 тысяч тонн.
Если всё сложить, с учётом экспортированного получается 2 139 000 тонн, якобы всего картофеля 2,9 млн. тонн. Возможно в семенной фонд заложили или семена в Европе закупают, должно хватить.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7228
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:21
Цитата:
Кто сказал что - российская пшеница - это УЛУЧШИТЕЛЬ для нашей муки ???
Никогда - этого НЕ БЫЛО !!! Скорее - НАОБОРОТ.
Правтельство ввело квоты на низкокачественное российское зерно только для птицеводов для корма птицы, не более.
Мукомольное лобби в Казахстан - это МОЩНОЕ лобби и они пробили для себя эти квоты на российское зерно, хотя нет в них никакой потребности, они пробили что бы их продукция, то есть мука, была ДЕШЕВЛЕ и всё.
Качество тут не играет никакой роли.
Хороший технолог на мельнице - вот решение всех их проблем.
saba:
как улучшитель для нашей муки.
как улучшитель для нашей муки.
Кто сказал что - российская пшеница - это УЛУЧШИТЕЛЬ для нашей муки ???
Никогда - этого НЕ БЫЛО !!! Скорее - НАОБОРОТ.
Правтельство ввело квоты на низкокачественное российское зерно только для птицеводов для корма птицы, не более.
Мукомольное лобби в Казахстан - это МОЩНОЕ лобби и они пробили для себя эти квоты на российское зерно, хотя нет в них никакой потребности, они пробили что бы их продукция, то есть мука, была ДЕШЕВЛЕ и всё.
Качество тут не играет никакой роли.
Хороший технолог на мельнице - вот решение всех их проблем.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:24
Цитата:
Пусть на бумаге, получается, они должны были всё просчитать и закупить, есть же договорные обязательства с производителями (доставка, самовывоз). Помнится у нас по региону была заметка на страницах НГ, что картофеля много и производители не могут сбыть. Тогда наверное СПК, чиновники не взаимодействуют с другими регионами, в которых образовался дефицит.
Добринцофф:
Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.
Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.
Пусть на бумаге, получается, они должны были всё просчитать и закупить, есть же договорные обязательства с производителями (доставка, самовывоз). Помнится у нас по региону была заметка на страницах НГ, что картофеля много и производители не могут сбыть. Тогда наверное СПК, чиновники не взаимодействуют с другими регионами, в которых образовался дефицит.
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:45
Цитата:
Недавно читал, кажется даже в НГ, там депутат на собрании наших аграриев выступал, который из Олжа Агро
[Исправлено: saba, 19.01.2025 - 21:46]
ACROS:
этого НЕ БЫЛО !!!
этого НЕ БЫЛО !!!
Недавно читал, кажется даже в НГ, там депутат на собрании наших аграриев выступал, который из Олжа Агро
[Исправлено: saba, 19.01.2025 - 21:46]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11504
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:49
Цитата:
---20 тонн ---просто смешно
Kairat stayer:
всего за несколько дней было завезено ещё 20 тонн.
всего за несколько дней было завезено ещё 20 тонн.
---20 тонн ---просто смешно
-
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