Отправлено: - 20:17

saba:

И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли? Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену

Kairat stayer:

Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.

Цитата:Цитата:Отмечают в заметке, что с августа по декабрь 2024 года потреблено - 844 тысячи тонн, экспортировано - 620 тысяч тонн (с января по декабрь 2024 года). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) - 675 тысяч тонн.Если всё сложить, с учётом экспортированного получается 2 139 000 тонн, якобы всего картофеля 2,9 млн. тонн. Возможно в семенной фонд заложили или семена в Европе закупают, должно хватить.