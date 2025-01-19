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≡ Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50949
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 12:56
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На фоне резкого скачка цен на картофель в нескольких регионах Казахстана в правительстве решили на полгода ограничить экспорт овоща в третьи страны. По их мнению, это стабилизирует цены.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42863
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 18:54
#30
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Цитата:
Эл-починно:
Отметим, подорожание картофеля произошло и в Костанае. На рынке ОРТ цена на этот овощ выросла за 11 дней на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то уже 18 января его стоимость выросла до 250-265 тенге.//

И что?
Я же говорю по 300 взял 100 кг.
Для меня она подешевела.
Ты цены видел наших дачников в том году?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6413
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:02
#31
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Сейчас посмотрел развёрнутую информацию, по ссылке заметки, там отмечают что в отдельных регионах картофель подорожал: в Актобе (в супермаркетах 388 тенге за килограмм), в Жетысуской области (400 тенге), в Павлодаре и его пригороде (320-350 тенге), Кзылорде (360 тенге), Восточно-Казахстанской области (до 446 тенге), Астане (отборный по 455 тенге).

Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6413
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:09
#32
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Цитата:
ACROS:
Насколько я в курсе: - рано выходят на пенсию- полицейские, спец.органы, мчс-цы, но и они работают на пенсии - во первых НЕВОЗМОЖНО целый день НИЧЕГО не делать, да и лишние деньги никому вроде не мешают.


В настоящее время хочу для себя потренироваться, побегать, в залы походить. Спасибо тренера боксёры сказали, мол забегай тренируйся. Отмечал ранее, что с октября месяца начал потихоньку двигаться, приобрёл весы, глюкометр и тонометр. Пульсометр полар, с нагрудным датчиком есть.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6731
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 19:41
#33
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Цитата:
ACROS:
зерна в

Вот всё хочу спросить у Вас, Акрос. Раньше я помню нашу пшеницу в Россию возили как улучшитель муки, а теперь правительство Казахстана выдает квоты мукомолам на поставки российской пшеницы, как улучшитель для нашей муки. А что случилось? Наша пшеница стала такой плохой или российская в небеса взлетела по качеству?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10198
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:49
#34
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Цитата:
ACROS:
Вы накладные бережёте

Нет,в 1С посмотрел.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10198
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 19:53
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы

Кому следовало,супермаркетам?Вы это серьёзно?
:lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6413
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:04
#36
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Цитата:
Добринцофф:
Кому следовало,супермаркетам? Вы это серьёзно?


Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров формирующие запас продовольственных товаров, созданные специально для оказания регулирующего воздействия на агропродовольственный рынок и обеспечения продовольственной безопасности на территории областей. Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6731
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:04
#37
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Цитата:
Kairat stayer:
Наверное следовало бы ещё осенью закупить и заложить в хранилища, потребность знают же, какие проблемы?

И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли?
Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6731
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:09
#38
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Цитата:
Kairat stayer:
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами

Вот ещё непонятная структура. Что они сейчас могут сделать? Сметут их стабфонд, если по дешёвке выкинут! Тут опять талоны придется вводить для малоимущих, а остальные по 350 возьмут.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10198
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:11
#39
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Цитата:
Kairat stayer:
Региональными СПК - которые являются стабилизационными фондами продовольственных товаров

Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.
В принципе если у вас есть магазин то можете сейчас купить в стабфонде картофель по сниженной цене и реализовывать его населению,по фиксированной цене ниже рыночной.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6413
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:17
#40
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Цитата:
saba:
И заложили и потребности знают, но что делать, если узбеки приехали и хотят втридорога купить. Скажете:"Нет я патриот Казахстана, буду только на Родине по 120 тенге продавать, а вам узбеки я и по 600 не продам!" Так что ли? Любой нормальный предприниматель будет рад продать тому, кто предложит высокую цену


Цитата:
Kairat stayer:
Со слов Минсельхоза в стране 2,9 млн. тонн картофеля произвели, при потребности 1,5 млн. тонн.


Отмечают в заметке, что с августа по декабрь 2024 года потреблено - 844 тысячи тонн, экспортировано - 620 тысяч тонн (с января по декабрь 2024 года). Прогнозный объем потребления на 2025 год (январь-апрель) - 675 тысяч тонн.

Если всё сложить, с учётом экспортированного получается 2 139 000 тонн, якобы всего картофеля 2,9 млн. тонн. Возможно в семенной фонд заложили или семена в Европе закупают, должно хватить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7228
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:21
#41
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Цитата:
saba:
как улучшитель для нашей муки.


Кто сказал что - российская пшеница - это УЛУЧШИТЕЛЬ для нашей муки ???
Никогда - этого НЕ БЫЛО !!! Скорее - НАОБОРОТ.

Правтельство ввело квоты на низкокачественное российское зерно только для птицеводов для корма птицы, не более.
Мукомольное лобби в Казахстан - это МОЩНОЕ лобби и они пробили для себя эти квоты на российское зерно, хотя нет в них никакой потребности, они пробили что бы их продукция, то есть мука, была ДЕШЕВЛЕ и всё.

Качество тут не играет никакой роли.
Хороший технолог на мельнице - вот решение всех их проблем.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6413
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:24
#42
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Цитата:
Добринцофф:
Стабфонд закупает каждую осень,и этот год не исключение,только они сами не хранят ничего,всё на бумаге.


Пусть на бумаге, получается, они должны были всё просчитать и закупить, есть же договорные обязательства с производителями (доставка, самовывоз). Помнится у нас по региону была заметка на страницах НГ, что картофеля много и производители не могут сбыть. Тогда наверное СПК, чиновники не взаимодействуют с другими регионами, в которых образовался дефицит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6731
Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 20:45
#43
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Цитата:
ACROS:
этого НЕ БЫЛО !!!

Недавно читал, кажется даже в НГ, там депутат на собрании наших аграриев выступал, который из Олжа Агро

[Исправлено: saba, 19.01.2025 - 21:46]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11504
Re: Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 19.01.25 - 20:49
#44
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Цитата:
Kairat stayer:
всего за несколько дней было завезено ещё 20 тонн.

---20 тонн ---просто смешно :lol: :lol: :lol:
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