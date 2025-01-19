Отправлено: - 13:36

Vit:

Южане уже давно стали картоп возить из России к себе домой а не обратно.

Vit:

Мы обосрались. Не картошку, не хлеб уже не можем производить.

[Исправлено: Kairat stayer, 19.01.2025 - 14:39]

Всем хорошего дня, мира, добра, благополучия и достатка картошки!Цитата:Цитата:Виталий, чёты ты липу гонишь или как ты говоришь шляпу, точно мы обосрались?В заметке отмечено, по данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. При этом ограничении вывоза картофеля сроком на 6 месяцев не распространяется на страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан), однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.Ниже по ссылке, ещё в прошлом году (17 ноября 2024 года) сами в РФ отмечали: По данным Минсельхоза России, собрали всего 7 миллионов тонн картофеля, а в прошлом году было аж 8,6 миллиона. Это значит, что по сравнению с прошлым годом картофеля стало на 20% меньше. Мало того, для полного обеспечения нужд России надо хотя бы 8 миллионов тонн. В итоге - дефицит и "картофельная инфляция". Также говорят, что у великих россиян, с молоком и яблоками проблемы.Подробнее здесь: