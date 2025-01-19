«И что Китай? - Не комментирует». Обо что разбиваются попытки экспортировать сельхозпродукцию в Поднебесную
Отправлено: 19.01.25 - 09:33
С каждым годом рынок этой страны для наших переработчиков сельхозсырья все желаннее. С одной стороны, потому, что огромный. С другой - потому что другие традиционные рынки Казахстан безвозвратно теряет. Любовь, однако, пока получается не взаимная. Читать новость
Мы не знаем, - ответил Казбаев, - специфика китайских госорганов такова, что они ничего не разъясняют и не комментируют. Отказывают, и все.
Тоже самое происходит и в автомобильной перевозке. Был коллапс перед новым годом. Дозвола или каты закончились у всех Наши на уровне министров договорились что давайте пропустим автомобили по электронным дозволам. Окей. Всё договорились. Заходим на Китай, а нас разворачивают. Мол ребята нам об этом не че не известно давай те домой. с Китаем трудно вести бизнес как я понял но очень перспективно. Тут нужен видимо особый подход.
Раз уже столько препятствии на пути, не легче ли сырье переработать в нормальный товар ввиде муки, брикеты или прессованные таблетки, красиво завернуть и выставить на продажу,пусть сами китайцы забирают что им по душе
А ваще была комедия. У нас есть электронная очередь. Профукал и все давай заново. Вставай. Вобщем долго и мутно рассказывать все систему. Короче. Стоим я и ещё человек 10, все кричат, все на нервах, че за нафиг, почему? , у всех горит груз в китае, клиент кипешует, груз гнеют мандарины-шмандарины. Казахская таможня не выпускает. Вобщем все решили идти к начальнику таможни. Я иду хвостом. Зашли в кабинет. Нам начальник популярно объяснил что Китай не пускает. Идут переговоры. Но дебилы мои колеги не слышат его. Он уже я вижу с психа, давайте я вас одного пущу в качестве эксперемента. Кто готов? Всё затухли кто ещё пять минут назад в грудь стучал себя. Там просто с Китая штраф идёт если от фонаря к ним заходишь. Без согласования. Ну я же знаю что я не могу уйти так просто не сдавшись. Я единственый кто не бил себя в грудь и согласился. Поехал. Развернул Китай. Начальник таможни меня позвал. И сказал завтра утром еще раз попробуем. Ты один поедешь. Мы с минстопом вроде чёт там решили.. Попробуешь. На меня весь костанай смотрел. Все логисты ждали результата между собой переписывались. . И на следующий день все таки пустили. .
Кто это всё так сделал??- НАЗАРБАЕВ - потому что КТЖ руководили все эти 30 лет исключительно только и только ЕГО люди. И там коррупция - ЗАШКАЛИВАЕТ. Не сунешь- не сделаешь дело: - ВСЕ об этом знают и ВСЕ хоть и плачут, но ВСЕ так и делают - потому что НЕТ другого выхода как СУНУТь и сделать своё дело. И никакой Антикор туда пока не будет суваться, пока жив Назарбаев.
Цитата:
Vit: Китаем трудно вести бизнес как я понял но очень перспективно. Тут нужен видимо особый подход.
Ларчик ПРОСТО открывается: - мне один знакомый китаец-переработчик по пьяне обьяснил - с казахами, особенно с гос.чиновниками ЛЕГКО вести бизнес- НАГНИ их и они будут делать всё что хочешь, а нагни - это потребуй ВЗЯТКУ и немалую. А когда взял взятку и чего то у китайца не получилось, то и исправлять свой косяк он не спешит- потому что ОФИЦИАЛЬНУЮ сделку НЕОФИЦИАЛЬНАЯ сделка перекрывает и казахи сами в дерьме со своими взятками и не будут качать права, и он не давал с самого начала слишком много обещании. Короче корень всего этого - в наших ЖАДНЫХ до денег казахских чиновниках- если бы они вели себя ПРИНЦИПИАЛЬНО с самого начала, с 1990 годов, то китайцы были бы более покладистыми и пунктуальными и добросовестными - так он мне обьяснил.
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