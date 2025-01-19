Отправлено: - 13:33

Vit:

Китаем трудно вести бизнес как я понял но очень перспективно. Тут нужен видимо особый подход.

Цитата//КТЖ - это же государство в государстве../Кто это всё так сделал??- НАЗАРБАЕВ - потому что КТЖ руководили все эти 30 лет исключительно только и только ЕГО люди. И там коррупция - ЗАШКАЛИВАЕТ.Не сунешь- не сделаешь дело: - ВСЕ об этом знают и ВСЕ хоть и плачут, но ВСЕ так и делают - потому что НЕТ другого выхода как СУНУТь и сделать своё дело.И никакой Антикор туда пока не будет суваться, пока жив Назарбаев.Цитата:Ларчик ПРОСТО открывается: - мне один знакомый китаец-переработчик по пьяне обьяснил - с казахами, особенно с гос.чиновниками ЛЕГКО вести бизнес- НАГНИ их и они будут делать всё что хочешь, а нагни - это потребуй ВЗЯТКУ и немалую.А когда взял взятку и чего то у китайца не получилось, то и исправлять свой косяк он не спешит- потому что ОФИЦИАЛЬНУЮ сделку НЕОФИЦИАЛЬНАЯ сделка перекрывает и казахи сами в дерьме со своими взятками и не будут качать права, и он не давал с самого начала слишком много обещании.Короче корень всего этого - в наших ЖАДНЫХ до денег казахских чиновниках- если бы они вели себя ПРИНЦИПИАЛЬНО с самого начала, с 1990 годов, то китайцы были бы более покладистыми и пунктуальными и добросовестными - так он мне обьяснил.