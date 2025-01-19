Цена на картофель взлетела в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 19.01.25 - 12:56
На фоне резкого скачка цен на картофель в нескольких регионах Казахстана в правительстве решили на полгода ограничить экспорт овоща в третьи страны. По их мнению, это стабилизирует цены. Читать новость
возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана Был у меня такой случай. Кажется лето 93 года,когда Россия ввела новые купюры и вся советская наличность хнынула к нам,а тенге выйдет только осенью. Так сидим мы базарные и не знаем как быть. Моя приятельница (царствие небесное Куляш-тате) звонит в Белоруссию к старому знакомому узнать как дела и попутно, что можно привести и поторговать у них. Старый друг просит кофе и шоколад,мол у них все вывезли поляки и прилавки пустые от сего. Мы идём закупаем в турецкой оптовке Уркер весь шоколад и кофе,бронируем два купе на Москву, загружаем до потолка и в путь! Благополучно с Казанского на Беларусскии вокзалы перевезли перронные грузчики, однако на станции Борисово поезд стоит три минуты. Уже на подходе пришлось товар буквально скидывать,потом собирать со всего перрона, но наш друг все организовал и мы делаем три рейса на его старом москвиче вокзал-гараж. На утро выясняется весь товар просрочен или около того. Но не пропадать же продукту,распихали чуть-чуть по торговым точкам и следом, наняв двух бомжей все выкупили,продавцы удивляются что так быстро продали просят ещё,а мы предлагаем купить всю партию,реализовав сие на первой же электричке сбежали
сайлау курманов: На утро выясняется весь товар просрочен или около того. Но не пропадать же продукту,распихали чуть-чуть по торговым точкам и следом, наняв двух бомжей все выкупили,продавцы удивляются что так быстро продали просят ещё,а мы предлагаем купить всю партию,реализовав сие на первой же электричке сбежали
Всем хорошего дня, мира, добра, благополучия и достатка картошки!
Цитата:
Vit: Южане уже давно стали картоп возить из России к себе домой а не обратно.
Цитата:
Vit: Мы обосрались. Не картошку, не хлеб уже не можем производить.
Виталий, чёты ты липу гонишь или как ты говоришь шляпу, точно мы обосрались?
В заметке отмечено, по данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. При этом ограничении вывоза картофеля сроком на 6 месяцев не распространяется на страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан), однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.
Ниже по ссылке, ещё в прошлом году (17 ноября 2024 года) сами в РФ отмечали: По данным Минсельхоза России, собрали всего 7 миллионов тонн картофеля, а в прошлом году было аж 8,6 миллиона. Это значит, что по сравнению с прошлым годом картофеля стало на 20% меньше. Мало того, для полного обеспечения нужд России надо хотя бы 8 миллионов тонн. В итоге - дефицит и "картофельная инфляция". Также говорят, что у великих россиян, с молоком и яблоками проблемы.
Цитата://свыше 200 тысяч тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).//
Откуда они знают СКОЛЬКО картошки у населения в погребах, насколько я знаю опросы на эту тему у населения НЕ ПРОВОДИЛИСЬ, или как обычно- на глаз и ПРИПИСИ в отчётности.
Цитата:
Vit: Мы обосрались. Не картошку, не хлеб уже не можем производить.
Вит, насчёт ВАС не знаю- обосрались ВЫ или нет: но, зерна в стране для производства хлеба ВСЕГДА ХВАТАЛО и ХВАТАЕТ (Продкорпорация ВСЕГДА держит СТРАТЕГИЧЕСКИЙ запас зерна на элеваторах) и картошки ТОЖЕ хватает. Дайте ЗАРАБОТАТЬ фермерам производящим картошку, тому же Семейкину и Садоводу.
Цитата:
сайлау курманов: Был у меня такой случай
Кажеться в 1998 году, когда доллар начал скакать с 70 до 110, и тенге было много, жена закупила на все имеющие тенге сигареты "АСТРА" ( я тогда забил оба гаража и пустые комнаты в доме, коробками с сигаретами, машины пришлось ставить на улице), и буквально через месяц всю партию продали в одни руки парню из ВКО за три цены. Интересное время было и мы были молоды- по научному - ПЕРВИЧНОЕ накопление капитала.
electro: гордишься, обманщик? вот и вся ваша суть...
.....надо заметить он сам не знал что товар просрочен.....это начало лихих 90х тогда только чем не торговали,всё только начиналось,распил пирога предприятий ,было становление бизнеса да предприятия закрывались люди выживали как могли,с баулами по вагонам да по вокзалам потаскайся не легко...потом поперли финансовые пирамиды паритеты,достыки мастыки и им подобные которые у людей денюшки выкружвали,эти ушли другие сегодня пришли но схема одна и таже...народ хочет холявы вот и результат
Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать