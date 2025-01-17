Отправлено: - 12:51

abaika95:

А сам то что?

saba:

недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой!

abaika95:

встреча денег или нет)

ОГПУ:

Молочно-товарные фермы сама по себе идея очень здравая,

[Исправлено: ACROS, 19.01.2025 - 14:04]

Цитата://привлечении крупных инвесторов: КИА, КамЛитКЗ и других.Мы то знаем и помним: Архимед Бекежанович - это его ЗАСЛУГА.Цитата://развития областного центра ввысь//Цитата://бещанных рабочих мест в молочно-товарных фермах Костанайщины,//То же знаем: Кумар Иргалиевич- сторонник роста ВВЫСь и любителя молока.Цитата:Действительно: что мешало, хотя бы записку отправить через дежурных гос.клерков ходящих по залу с микрофоном ?Цитата:Действительно: - и это якобы ОППОЗИЦИОННЫЙ журналист в самом логове ОППОЗИЦОННОЙ газете области, задавал чисто ХАБАРОВСКИЕ вопросы с заранее РАЗДАННЫМИ вопросами и заранее ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ответами.Цитата:А, кто кому платил: депутат за рекламу или депутату за интервью ? Или ему оплатили расходы на дорогу ?Цитата:Вопрос не в этом: построить не проблемма, тем более субсидируют это строительство почти на 80 %, как и поливальное земледелие. ТО есть - 100 000 000 тенге затратили- 80 000 000 тенге вам вернули в виде субсидии и вы ПОЧТИ отбили все свои бабки , плюс объект почти на халяву можно потом продать (молочное производство - это ГЕМОРОЙ, нервов и затрат много- им редко кто занимается)Самый главный вопрос потом: куда ДЕВАТЬ это МОЛОКО ?? Выливать на землю как в Перелесках на арайских фермах??ДЭП, МИЛХ и прочие- им выгоднее купит КОПЕЕЧНЫЕ порошки с Беларуси, Росии, Китая и Турции.Государство в лице того же акима ии же Минсельхоза - НЕ БУДЕТ заниматься реализацией молока.Они самое главное: - ОСВОИЛИ и ОТЧИТАЛИСЬ, а дальше как обычно- хоть трава НЕ РАСТИ.