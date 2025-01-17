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≡ Отчёта ради...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50946
Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:09
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Побывал давеча на очередной отчетной встрече акима области Аксакалова К.И. перед населением, которая прошла в одном из цехов ТОО «KamLitKZ». В этот раз за одну ночь собрали со всей области несколько сотен человек, которых в полдень, за два часа до начала мероприятия начали свозить на автобусах на завод, находящийся в производственной зоне Костаная.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17433
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:09
#1
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Автор был на встрече и возмущается почему никто не задал "Острые" вопросы
А сам то что? Страшно? Или на бюджете сидит а выпендрится очень хочется?))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6727
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:39
#2
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Я извиняюсь, за чей счёт этот банкет? Сколько таких мероприятий за год происходит, начиная от приезда президента заканчивая вот этим отчётом! Все заранее всё знают, что будет, самая ответственная часть это вовремя захлопать! Напоминает мне недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой! Ладно эта встреча денег не стоила, а тут? Собрать людей, отвлечь их от работы, которая тоже денег стоит, автобусы, зал , в случае приезда президента весь город должен коррективы в свои дела внести! Финансовые затраты большие, а эффективности ноль!
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СамПоСебе
§ СамПоСебе
(Пользователи)
Регистрация:
28.07.23
Сообщений:
3
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:57
#3
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Кто о чем, а вшивый про баню…
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42856
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 11:17
#4
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Цитата:
Может быть, триггером послужила недавняя инсайдерская информация в социальных сетях о возможной смене руководителя нашей области? И теперь идут судорожные попытки заявить

Хех..
Зачем верным людям Назарбаева читать какую то вброшенную туфту и опираться на нее?
Если даже это и имеет быть место, то они уже за минимум пол года заранее об этом узнают через свои каналы.
Чиновники же одни и теже уже по 25 лет и все хорошо знают друг друга.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17433
Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 11:46
#5
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Цитата:
saba:
Напоминает мне недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой! Ладно эта встреча денег не стоила

Мы этого не знаем))
Стоила ли та встреча денег или нет)
Да нам никто и не расскажет)Цитата:
saba:
Финансовые затраты большие, а эффективности ноль!

Как эффективности ноль?
Вот автор возмутился что нужные ему вопросы не задали
Теперь аким прочитает эту заметку, будет знать что люди которых прислали на встречу не покушали и побоялись вопросы задать какие надо
На следующей встрече будет организован кофе брейк
И аким знает какие вопросы волнуют население
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
408
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 13:49
#6
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Молочно-товарные фермы сама по себе идея очень здравая, но на местах акимы районов её напрочь саботируют, они (многие) не способны реализовать эти проекты, кишка тонка, не готовы ни материально ни профессионально, таким образом они (акимы районов) подставляют акима области, много среди них не специалистов, от слова совсем, уводят всю суть работы акима в показные мероприятия, концерты, и прочее прочее
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
623
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 18.01.25 - 18:26
#7
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Вот это мероприятие называется говорильня или пустое сотрясение звука при аудитории, которой ничего в танце не мешает. В общем сюжет как в пословице: а вы как не садитесь, в музыканты не годитесь!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7221
Отчёта ради...
Отправлено: 19.01.25 - 12:51
#8
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Цитата://привлечении крупных инвесторов: КИА, КамЛитКЗ и других.

Мы то знаем и помним: Архимед Бекежанович - это его ЗАСЛУГА.

Цитата://развития областного центра ввысь//
Цитата://бещанных рабочих мест в молочно-товарных фермах Костанайщины,//

То же знаем: Кумар Иргалиевич- сторонник роста ВВЫСь и любителя молока.

Цитата:
abaika95:
А сам то что?


Действительно: что мешало, хотя бы записку отправить через дежурных гос.клерков ходящих по залу с микрофоном ?


Цитата:
saba:
недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой!



Действительно: - и это якобы ОППОЗИЦИОННЫЙ журналист в самом логове ОППОЗИЦОННОЙ газете области, задавал чисто ХАБАРОВСКИЕ вопросы с заранее РАЗДАННЫМИ вопросами и заранее ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ответами.

Цитата:
abaika95:
встреча денег или нет)


А, кто кому платил: депутат за рекламу или депутату за интервью ? Или ему оплатили расходы на дорогу ?

Цитата:
ОГПУ:
Молочно-товарные фермы сама по себе идея очень здравая,


Вопрос не в этом: построить не проблемма, тем более субсидируют это строительство почти на 80 %, как и поливальное земледелие. ТО есть - 100 000 000 тенге затратили- 80 000 000 тенге вам вернули в виде субсидии и вы ПОЧТИ отбили все свои бабки , плюс объект почти на халяву можно потом продать (молочное производство - это ГЕМОРОЙ, нервов и затрат много- им редко кто занимается)

Самый главный вопрос потом: куда ДЕВАТЬ это МОЛОКО ?? Выливать на землю как в Перелесках на арайских фермах??
ДЭП, МИЛХ и прочие- им выгоднее купит КОПЕЕЧНЫЕ порошки с Беларуси, Росии, Китая и Турции.

Государство в лице того же акима ии же Минсельхоза - НЕ БУДЕТ заниматься реализацией молока.
Они самое главное: - ОСВОИЛИ и ОТЧИТАЛИСЬ, а дальше как обычно- хоть трава НЕ РАСТИ.

[Исправлено: ACROS, 19.01.2025 - 14:04]
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