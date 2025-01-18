Отправлено: - 20:12

Vit:

Ого, какая красивая живопись

Цитата:Мне все работы понравились, но две особенно "дорога в даль" и "ветренный день". Не искусствовед, понятия не имею в живописи, просто личное мнение. Для детей важно развивать творческую жилку.И все прям в галстуках прям пионерских - пионерский галстук, береги его, он ведь с красным знаменем, цвета одного...