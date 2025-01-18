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≡ Ждать ли крещенских морозов в Костанае и области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50944
Ждать ли крещенских морозов в Костанае и области?
Отправлено: 18.01.25 - 22:13
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- В субботу, 18 января, и в воскресенье, 19 января, погода обусловлена гребнем антициклона, а в понедельник, 20 января, ложбиной северо-западного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2190
Re: Ждать ли крещенских морозов в Костанае и области?
Отправлено: 18.01.25 - 22:13
#1
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Цитата:
Ждать ли крещенских морозов в Костанае и области?

Источник:


ну откуда в Казахстане крещенские морозы? в Казахстане есть только Бесқонақ!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15948
Ждать ли крещенских морозов в Костанае и области?
Отправлено: 18.01.25 - 22:24
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Че такое бесконак, мой переводчик не сработал.
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