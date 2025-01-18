Отправлено: - 14:43

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 14:44]

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 14:46]

Откуда взялась в этой сфере коррупция?Трудно что ли отзубрить билеты?Это же не в МГУ поступать. Ну есть там пару заковыристых вопросов в билетах, есть мутные и спорные про техническое обслуживание авто. Но и дают там вроде скачуху на 2 или сколько там ошибок. Было 4 раньше.У меня все категории. Все сдавал спокойно без проблем. А категорию мотоцикл мне в полиции сами предложили поставить для красоты, сказали ты все равно уже профи. Хочешь поставим. Я ну давай-те)Было давненько уже. Права поменял на новые уже с подкатегориями. Красивые.