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В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50944
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6724
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 23:09
Цитата:
Ну начали войну, надо было какое-то обоснование тогда придумать, вот и решили не зря же 8 лет не давали потухнуть этому костру с помощью вооружений и добровольцев!
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?
Skeptic:
заканчивается, как СВО.
заканчивается, как СВО.
Ну начали войну, надо было какое-то обоснование тогда придумать, вот и решили не зря же 8 лет не давали потухнуть этому костру с помощью вооружений и добровольцев!
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 00:42
Цитата:
Я разве сказал, про Украину?
Россия и Азербайджан.
maxsaf:
Украина тоже кого-то наградила з
Украина тоже кого-то наградила з
Я разве сказал, про Украину?
Россия и Азербайджан.
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:09
Цитата:
Ну, конечно: - такая же как КАРАТЕЛЬНАЯ операция ВС РФ против МИРНЫХ жителей Чечни.
Найдите ОТЛИЧИЕ с одного раза.
Skeptic:
Началась, как карательная операция ВСУ против мирных жителей Донбасса,
Началась, как карательная операция ВСУ против мирных жителей Донбасса,
Ну, конечно: - такая же как КАРАТЕЛЬНАЯ операция ВС РФ против МИРНЫХ жителей Чечни.
Найдите ОТЛИЧИЕ с одного раза.
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:11
Цитата:
Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите.
Откуда то же он взял эту информацию.
Эл-починно:
вы просто "информацию" 111-го всерьёз принимаете?
вы просто "информацию" 111-го всерьёз принимаете?
Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите.
Откуда то же он взял эту информацию.
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:16
Цитата:
Как с какого перепугу: - Курск - это теперь ИСКОННО украинская земля.
Вот как умело воевал оленевод, что на третьем году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОГО блицкрига под кодовым названием ""Киев-за ТРИ дня", ВТОРАЯ армия мира потеряла часть своих территории.
111:
территория России стала территорией Украины
территория России стала территорией Украины
Как с какого перепугу: - Курск - это теперь ИСКОННО украинская земля.
Вот как умело воевал оленевод, что на третьем году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОГО блицкрига под кодовым названием ""Киев-за ТРИ дня", ВТОРАЯ армия мира потеряла часть своих территории.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26115
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 03:47
Цитата:
Я лично ему даже отвечать уже не хочу. Чушь какую-то мелет. Уже он и шарики поражающие вперёд комиссии нашел. И самолёт оказывается специально на дрон направили, чтобы ПВО по нему бабахнуло. Хотя по разговорам экипажа и диспетчеров - никто никого никуда насильно не направлял.
ACROS:
Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите. Откуда то же он взял эту информацию.
Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите. Откуда то же он взял эту информацию.
Я лично ему даже отвечать уже не хочу. Чушь какую-то мелет. Уже он и шарики поражающие вперёд комиссии нашел. И самолёт оказывается специально на дрон направили, чтобы ПВО по нему бабахнуло. Хотя по разговорам экипажа и диспетчеров - никто никого никуда насильно не направлял.
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 20:11
Цитата:
Кстати, да. Недавно совсем Путин где-то признался, что "надо было начинать раньше"...
Но "лучше поздно, чем никогда".
saba:
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?
Кстати, да. Недавно совсем Путин где-то признался, что "надо было начинать раньше"...
Но "лучше поздно, чем никогда".
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 20:13
Цитата:
Я не буду с вами спорить и приводить реальные цифры. Вам всё-равно больше "нравится" информация от ЦИПсО и прочих помоек.
Купайтесь там. А я останусь при своём мнении.
saba:
за весь 2021
за весь 2021
Я не буду с вами спорить и приводить реальные цифры. Вам всё-равно больше "нравится" информация от ЦИПсО и прочих помоек.
Купайтесь там. А я останусь при своём мнении.
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 21:14
Цитата:
Цитата:
Насчёт РЕАЛЬНОСТИ и ПОМОЕК: - так всё таки где РЕАЛЬНО и из какой ПОМОЙКИ вы, как истинный поборник ЧИСТОТЫ и ПРАВДИВОСТИ, взяли информацию, что в казахских школах на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне ЗАПРЕТИЛИ изучение русского языка и именно со второго класса ?
Skeptic:
приводить реальные
приводить реальные
Цитата:
Skeptic:
прочих помоек.
прочих помоек.
Насчёт РЕАЛЬНОСТИ и ПОМОЕК: - так всё таки где РЕАЛЬНО и из какой ПОМОЙКИ вы, как истинный поборник ЧИСТОТЫ и ПРАВДИВОСТИ, взяли информацию, что в казахских школах на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне ЗАПРЕТИЛИ изучение русского языка и именно со второго класса ?
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