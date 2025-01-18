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≡ Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи представила необычные пейзажи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50944
Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи представила необычные пейзажи
Отправлено: 18.01.25 - 19:30
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В костанайской художественной галерее открылась выставка «Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык…» учеников школы живописи имени Леонида Русина. Это крупнейшая организация дополнительного художественного образования не только в регионе, но и во всей Республике.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
136
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 19:30
#1
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Для меня стало откровением информация о частной собственности художественной школы. Всё продаётся, в том числе и культура..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15948
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 20:05
#2
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Ого, какая красивая живопись на первых фото.
Тут нужно любить сердцем и душой.
Марик и Абайка этого не поймёт)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3862
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 20:12
#3
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Цитата:
Vit:
Ого, какая красивая живопись

Мне все работы понравились, но две особенно "дорога в даль" и "ветренный день". Не искусствовед, понятия не имею в живописи, просто личное мнение. Для детей важно развивать творческую жилку.
И все прям в галстуках прям пионерских - пионерский галстук, береги его, он ведь с красным знаменем, цвета одного... :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1977
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 20:18
#4
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Когда уже редакция сделает новый сайт?
Чтобы можно было ставить "Нравится"...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15948
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 22:43
#5
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А мне нравится вот эта картина. Очень жизнерадостная. Че то в ней есть. Одинокая бабушка на могиле у дедушке а за спиной фейерверки и молодая жизнь..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15948
Re: Рисуют все! Крупнейшая в Казахстане частная школа живописи...
Отправлено: 18.01.25 - 22:44
#6
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Одиночество вот что на всех ждёт.
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