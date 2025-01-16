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≡ В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50944
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
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В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6724
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 23:09
#60
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Цитата:
Skeptic:
заканчивается, как СВО.

Ну начали войну, надо было какое-то обоснование тогда придумать, вот и решили не зря же 8 лет не давали потухнуть этому костру с помощью вооружений и добровольцев!
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7218
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 00:42
#61
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Цитата:
maxsaf:
Украина тоже кого-то наградила з


Я разве сказал, про Украину?
Россия и Азербайджан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7218
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:09
#62
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Цитата:
Skeptic:
Началась, как карательная операция ВСУ против мирных жителей Донбасса,


Ну, конечно: - такая же как КАРАТЕЛЬНАЯ операция ВС РФ против МИРНЫХ жителей Чечни.
Найдите ОТЛИЧИЕ с одного раза.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7218
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:11
#63
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Цитата:
Эл-починно:
вы просто "информацию" 111-го всерьёз принимаете?


Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите.
Откуда то же он взял эту информацию.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7218
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 01:16
#64
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Цитата:
111:
территория России стала территорией Украины


Как с какого перепугу: - Курск - это теперь ИСКОННО украинская земля.
Вот как умело воевал оленевод, что на третьем году ПОБЕДНО-НАСТУПАТЕЛЬНОГО блицкрига под кодовым названием ""Киев-за ТРИ дня", ВТОРАЯ армия мира потеряла часть своих территории.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26115
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 03:47
#65
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Цитата:
ACROS:
Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите. Откуда то же он взял эту информацию.

Я лично ему даже отвечать уже не хочу. Чушь какую-то мелет. Уже он и шарики поражающие вперёд комиссии нашел. И самолёт оказывается специально на дрон направили, чтобы ПВО по нему бабахнуло. Хотя по разговорам экипажа и диспетчеров - никто никого никуда насильно не направлял.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1977
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 20:11
#66
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Цитата:
saba:
Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?

Кстати, да. Недавно совсем Путин где-то признался, что "надо было начинать раньше"...
Но "лучше поздно, чем никогда".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1977
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 18.01.25 - 20:13
#67
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Цитата:
saba:
за весь 2021

Я не буду с вами спорить и приводить реальные цифры. Вам всё-равно больше "нравится" информация от ЦИПсО и прочих помоек.
Купайтесь там. А я останусь при своём мнении.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7218
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 18.01.25 - 21:14
#68
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Цитата:
Skeptic:
приводить реальные

Цитата:
Skeptic:
прочих помоек.


Насчёт РЕАЛЬНОСТИ и ПОМОЕК: - так всё таки где РЕАЛЬНО и из какой ПОМОЙКИ вы, как истинный поборник ЧИСТОТЫ и ПРАВДИВОСТИ, взяли информацию, что в казахских школах на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне ЗАПРЕТИЛИ изучение русского языка и именно со второго класса ?
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