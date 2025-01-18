Re: В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и...

Отправлено: - 15:41

При нестабильной экономике, возникшей от санкций США в отношении члена ЕАЭС-России, другие участники будут обязательно, хотят или нет, поднимать цены на все! При этом надо учитывать, что наше гос-во импортозависимое, поскольку нет экспортной продукции, кроме нефти, газа, урана, пшеницы. Так что те, кто постоянно рассекает на авто, нигде не работая, кроме дармоедства и за счет других, должен понять, что авто это роскошь, а не средство передвижения при капитализме, при этом еще это конкуренция и не терпит слабые гос-ва, в котором живут лишь потребители и иждивенцы!