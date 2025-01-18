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≡ В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и дизель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50942
В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и дизель
Отправлено: 18.01.25 - 15:15
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Министерство энергетики объявило о планах поэтапной либерализации цен на горюче-смазочные материалы, чтобы устранить ценовой разрыв с соседними странами и минимизировать риск "серого" экспорта.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
666
Re: В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и...
Отправлено: 18.01.25 - 15:15
#1
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В ведомстве заявляют, что правительство не допустит резкого роста цен на топливо. А что правительство вообще способно делать? Оно полностью импотентно Преславутая независимость о которой сверху с помпой говорят на деле оказывается обманкой. Независимы у нас несколько сотен семей. Для них эти ценовые скачки как укус комара слону.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
623
Re: В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и...
Отправлено: 18.01.25 - 15:41
#2
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При нестабильной экономике, возникшей от санкций США в отношении члена ЕАЭС-России, другие участники будут обязательно, хотят или нет, поднимать цены на все! При этом надо учитывать, что наше гос-во импортозависимое, поскольку нет экспортной продукции, кроме нефти, газа, урана, пшеницы. Так что те, кто постоянно рассекает на авто, нигде не работая, кроме дармоедства и за счет других, должен понять, что авто это роскошь, а не средство передвижения при капитализме, при этом еще это конкуренция и не терпит слабые гос-ва, в котором живут лишь потребители и иждивенцы!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и дизель
Отправлено: 18.01.25 - 16:13
#3
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Цитата:
Необходимость поэтапной либерализации цен при первоочередной поддержке социально уязвимых слоев населения


Ну тогда давайте либерализируем и штрафы под соседние страны. Как я понимаю тут в данном случаи они смотрят на Россию. То там штраф в четыре раза меньше нашего.
А ещё давайте либерализируем зарплату с америкой. И тд.

И самое главное, а давайте либерализуем) наказание чиновников за корупцию как в китае. Раз уж берём от соседей самое "хорошее" , то идём уже до конца.)

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 16:15]

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 16:16]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10194
Re: В Казахстане могут отменить регулирование цен на бензин и...
Отправлено: 18.01.25 - 18:35
#4
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Цитата:
в Российской Федерации - 355 тенге,

Источник:

Так это дизель который у нас по 450 температура фильтрации -45 градусов.
Наш по 295 максимум до -20 и то не факт что не встанешь с ним где нибудь в степи.
Сейчас эти деятели сравняют в цене нашу беспантовую солярку с Российской и отчитаюся что всё в порядке.
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