Отправлено: - 18:40

[Исправлено: Эл-починно, 18.01.2025 - 19:45]

//В Костанае в последний раз дети учились удаленно 10 января в теплую погоду.//В январе и тёплая погода?А если серьёзно бред, о каком дистанционном обучении может идти речь? Если для взрослого состоявшегося человека это допустимо. То для ребёнка путь к развитию психических заболеваний. Потому как им - детям многому ещё учиться и научиться нужно, это и социальная среда и общение и мораль и поведение. Ну невозможно всё это ребёнку на дистанционке привить. Да и оставлять детей до 12-ти лет, тоже штрафом или сроком обернуться может. Значит должен присутствовать взрослый.