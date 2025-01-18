НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50942
После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
Отправлено: 18.01.25 - 09:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После пандемии 2020 года стало очень часто применяться дистанционное обучение. В Костанае в последний раз дети учились удаленно 10 января в теплую погоду. Как вы оцениваете учебу в формате онлайн?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7216
Re: После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
Отправлено: 18.01.25 - 09:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для большинство детей- учёба - это игра, подневольная со своими правилами, но игра.
И когда отменяют уроки в школе из-за МАЛЕЙШЕГО перепада температур или гололёда или небольшого буранчика- конечно они физически и морально переключаются на другую игру, более им нравящую.
Это же дети - и о каком качестве образования можно тут говорить - это потерянное время для учёбы и пофигизм органов образования и явная попытка уйти от ответственности за какие либо ЧП во время этой непогоды.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7356
Re: После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
Отправлено: 18.01.25 - 18:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала небесам что наша внучка регулярно и прилежно ходит в школу, бывает скучает по школе на каникулах или форс-мажор какой-нибудь. Мы с супругой иногда спорим, в кого она такая пошла,каждый перетягивая канат на себя, забывая что по крови то она и не родная.
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3859
После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
Отправлено: 18.01.25 - 18:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В Костанае в последний раз дети учились удаленно 10 января в теплую погоду.//
В январе и тёплая погода? :lol:
А если серьёзно бред, о каком дистанционном обучении может идти речь? Если для взрослого состоявшегося человека это допустимо. То для ребёнка путь к развитию психических заболеваний. Потому как им - детям многому ещё учиться и научиться нужно, это и социальная среда и общение и мораль и поведение. Ну невозможно всё это ребёнку на дистанционке привить. Да и оставлять детей до 12-ти лет, тоже штрафом или сроком обернуться может. Значит должен присутствовать взрослый.

[Исправлено: Эл-починно, 18.01.2025 - 19:45]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3859
После пандемии 2020 года стало очень часто применяться...
Отправлено: 18.01.25 - 18:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю пойти дальше, ну не достаточно на дорогах адекватов, могу предложить сдачу экзаменов на водительское удостоверение , тоже дистанционно. :lol:
:-P
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS