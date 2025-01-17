Отправлено: - 11:17

Может быть, триггером послужила недавняя инсайдерская информация в социальных сетях о возможной смене руководителя нашей области? И теперь идут судорожные попытки заявить

Цитата:Хех..Зачем верным людям Назарбаева читать какую то вброшенную туфту и опираться на нее?Если даже это и имеет быть место, то они уже за минимум пол года заранее об этом узнают через свои каналы.Чиновники же одни и теже уже по 25 лет и все хорошо знают друг друга.