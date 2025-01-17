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Отчёта ради...
Отчёта ради...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50942
Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:09
Побывал давеча на очередной отчетной встрече акима области Аксакалова К.И. перед населением, которая прошла в одном из цехов ТОО «KamLitKZ». В этот раз за одну ночь собрали со всей области несколько сотен человек, которых в полдень, за два часа до начала мероприятия начали свозить на автобусах на завод, находящийся в производственной зоне Костаная.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17433
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:09
Автор был на встрече и возмущается почему никто не задал "Острые" вопросы
А сам то что? Страшно? Или на бюджете сидит а выпендрится очень хочется?))
А сам то что? Страшно? Или на бюджете сидит а выпендрится очень хочется?))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6723
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:39
Я извиняюсь, за чей счёт этот банкет? Сколько таких мероприятий за год происходит, начиная от приезда президента заканчивая вот этим отчётом! Все заранее всё знают, что будет, самая ответственная часть это вовремя захлопать! Напоминает мне недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой! Ладно эта встреча денег не стоила, а тут? Собрать людей, отвлечь их от работы, которая тоже денег стоит, автобусы, зал , в случае приезда президента весь город должен коррективы в свои дела внести! Финансовые затраты большие, а эффективности ноль!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.07.23
- Сообщений:
- 3
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 10:57
Кто о чем, а вшивый про баню…
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42855
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 11:17
Цитата:
Хех..
Зачем верным людям Назарбаева читать какую то вброшенную туфту и опираться на нее?
Если даже это и имеет быть место, то они уже за минимум пол года заранее об этом узнают через свои каналы.
Чиновники же одни и теже уже по 25 лет и все хорошо знают друг друга.
Может быть, триггером послужила недавняя инсайдерская информация в социальных сетях о возможной смене руководителя нашей области? И теперь идут судорожные попытки заявить
Хех..
Зачем верным людям Назарбаева читать какую то вброшенную туфту и опираться на нее?
Если даже это и имеет быть место, то они уже за минимум пол года заранее об этом узнают через свои каналы.
Чиновники же одни и теже уже по 25 лет и все хорошо знают друг друга.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17433
Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 11:46
Цитата:
Мы этого не знаем))
Стоила ли та встреча денег или нет)
Да нам никто и не расскажет)Цитата:
Как эффективности ноль?
Вот автор возмутился что нужные ему вопросы не задали
Теперь аким прочитает эту заметку, будет знать что люди которых прислали на встречу не покушали и побоялись вопросы задать какие надо
На следующей встрече будет организован кофе брейк
И аким знает какие вопросы волнуют население
saba:
Напоминает мне недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой! Ладно эта встреча денег не стоила
Напоминает мне недавнюю встречу в редакции НГ с депутатом, поулыбались друг другу и разошлись довольные собой! Ладно эта встреча денег не стоила
Мы этого не знаем))
Стоила ли та встреча денег или нет)
Да нам никто и не расскажет)Цитата:
saba:
Финансовые затраты большие, а эффективности ноль!
Финансовые затраты большие, а эффективности ноль!
Как эффективности ноль?
Вот автор возмутился что нужные ему вопросы не задали
Теперь аким прочитает эту заметку, будет знать что люди которых прислали на встречу не покушали и побоялись вопросы задать какие надо
На следующей встрече будет организован кофе брейк
И аким знает какие вопросы волнуют население
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 407
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 17.01.25 - 13:49
Молочно-товарные фермы сама по себе идея очень здравая, но на местах акимы районов её напрочь саботируют, они (многие) не способны реализовать эти проекты, кишка тонка, не готовы ни материально ни профессионально, таким образом они (акимы районов) подставляют акима области, много среди них не специалистов, от слова совсем, уводят всю суть работы акима в показные мероприятия, концерты, и прочее прочее
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 623
Re: Отчёта ради...
Отправлено: 18.01.25 - 18:26
Вот это мероприятие называется говорильня или пустое сотрясение звука при аудитории, которой ничего в танце не мешает. В общем сюжет как в пословице: а вы как не садитесь, в музыканты не годитесь!
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