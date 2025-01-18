Отправлено: - 16:06

Эл-починно:

Я думал, для столкновения нужно два движущихся тела, а так это просто наезд... На истину не претендую.

Vit:

Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)

Цитата:Цитата:......всё это ерунда на простом русском языке,напился блогер,сам себя здал,всё васстановит,отсидит 15 суток,заплатит штраф и на свабоду с чистой совестью дальше блОгирить....самое главное никто не пострадал и не погиб.........я вот тут в свободное время от сбора клубники телевизер стал смотреть,свободного цайта стало больше. Так у них на северной вестфалии перед новым годом один водитель трезвый надо подчеркнуть совершил массовые дтп на протяжении 50 60 км это от Дюсселдорфа до Хагена,на грузовом авто он намеренно ехал и давил легковушки очень много пострадавших,даже есть смертельные случаи уже в больницы,полицаи его не смогли остановить,лишь заехав на автобане где ведутся дорожные роботы его развернуло что он не мог ехать дальше его задержали.....поговаривают водитель был из одной восточноевропейской страны,стоял на погрузке долго нервы не выдержали и решил таким способом отомстить.