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≡ 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50942
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:00
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Выяснилось, что мужчина сам зафиксировал последствия ДТП и выложил в TikTok. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили исходящий от водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 14:00
#1
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Одни блогеры-тиктокеры. В туалете уже снимают, пьяные выходки снимают. Особенно бесит чавкуещие блогеры, сидит жуёт морда в жире че то там рассказывает о жизни) блевать аж охота. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3495
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:15
#2
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Цитата:
Vit:
Особенно бесит чавкуещие блогеры


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3859
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 14:47
#3
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Я думал, для столкновения нужно два движущихся тела, а так это просто наезд... На истину не претендую. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:51
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
623
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 15:44
#5
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Зачем редакция ретуширует госномер, это же не лицо блогера? Не надо стесняться выкладывать номер, это вовсе не секретно!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1819
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 15:45
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Я думал, для столкновения нужно два движущихся тела, а так это просто наезд... На истину не претендую

Цитата:
Vit:
Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3859
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 15:59
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Сообщения не несущие смысловой нагрузки, согласно правилам - могут быть удалены.
Потрудитесь объяснить сиё действие. Или вы думаете я комментарии Виталия читать не умею? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 16:02
#8
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Цитата:
абике:
Зачем? Авто может ваще не его. Может жена себе купила. А этот нажрался, угнал и поехал тикток снимать) на фоне забора. Звезда то теперь он а не машина. 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1819
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 16:06
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Я думал, для столкновения нужно два движущихся тела, а так это просто наезд... На истину не претендую.

Цитата:
Vit:
Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)

......всё это ерунда на простом русском языке,напился блогер,сам себя здал,всё васстановит,отсидит 15 суток,заплатит штраф и на свабоду с чистой совестью дальше блОгирить....самое главное никто не пострадал и не погиб....
.....я вот тут в свободное время от сбора клубники телевизер стал смотреть,свободного цайта стало больше. Так у них на северной вестфалии перед новым годом один водитель трезвый надо подчеркнуть совершил массовые дтп на протяжении 50 60 км это от Дюсселдорфа до Хагена,на грузовом авто он намеренно ехал и давил легковушки очень много пострадавших,даже есть смертельные случаи уже в больницы,полицаи его не смогли остановить,лишь заехав на автобане где ведутся дорожные роботы его развернуло что он не мог ехать дальше его задержали.....поговаривают водитель был из одной восточноевропейской страны,стоял на погрузке долго нервы не выдержали и решил таким способом отомстить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1819
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 16:09
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Потрудитесь объяснить сиё действие.

....обьясняю своЕ действие поторопился со своим действием нажав не ту кнопочку то есть клавишу приношу покорно свои извенения..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1819
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 16:12
#11
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Цитата:
Vit:
. Звезда то теперь он а не машина.

......ну так я бы не стал звездиться 15 суток штраф восстановление приченённого ущерба....может овчинка и стоит......
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3859
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 16:16
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
я вот тут в свободное время от сбора клубники телевизер стал смотреть,свободного цайта стало больше.

Ну так это же хорошо, с одной стороны. Вот взяли и в народные новости статейку закинули бы. ;-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1819
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 16:25
#13
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так это же хорошо, с одной стороны. Вот взяли и в народные новости статейку закинули бы.


.....в смысле набора людей на новый сезон для сбора клубники? да наши земляки как то не охотно соглашаются работать,они видишь больше блогерить да арак кушать... :-) :-) :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7356
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 18:02
#14
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 Вот взяли и в народные новости статейку закинули бы
У меня сегодня была новость, хотел закинуть,да времени не было, ладно не буду тянуть 🐈 за хвост. Рано утром часов 4-00, слышу шум и движение у себя под забором,выхожу на балкон,а там белая приора (точно марку не знаю) пересекла забор и стоит на краю моего огорода,а там две пацанят лет по десять за рулём стоят в растерянности и не знают как и быть. Я позвонил соответствующие службы. Приехали трое экипажа полиции как положено с мигалками и один бусик синей полосой на борту. Тут один полисмен звонит мне,я стою на балконе и наблюдаю,справляется, буду ли писать заявление,на что я ответил утвердительно нет. Погрузив малорослых нарушителей вся ватага уехали. Уже с рассветом выхожу во двор посмотрить что же произошло,стоит соседка,а видимо владелец откапывает свое авто от снега,при этом на домкрате поднял кузов и подложив под колеса доски. Пока я в курятник, накормил кошек и кур, белое авто удачно выбрался из снежного плена и уехал к себе.
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