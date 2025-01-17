Отправлено: - 16:16

юля елиссева:

Господин Глава нацбанка, как так получается у капиталистов удерживать курс с 2018 года и не поднимать цены?

[Исправлено: абике, 18.01.2025 - 17:19]

Цитата:Нужно гос-ву выйти из ЕАЭС, начать производить настоящие товары на международные рынки и там продавать! Не получается производить, т.к. все ниши капиталистами перекрыты, при этом торговля на рынке только за доллар капитализма. Вот поэтому капитализм при молчаливом согласии всех народов, проживавших в Советском Союзе, разрушил СССР, руками Ельцина, Шушкевича, Кравчука и теперь, потомки коммунистов, и не коммунистов пожинают плоды как индейцы, которым взамен золотых слитков захватчики давали безделушки! Ведь не зря Ельцин в эфир говорил: Да благословит бог Америку". Этим все сказано насчет доллара и рубля. Поэтому народ сам виноват, что не восстал против изменников Родины и не покарал их в тот период времени, клюнув на плюрализм мнений, иностранные шмотки, компьютеры, смартфоны, иностранные авто, а потом границы закрыла Россия от нерушимых республик, потом дружественные социалистические страны! Никто не помог, только Китай помог своими товарами, которые вбросил в нашу страну, у нас даже мыла, соли, спичек не было! Многие это помнят, но ничего не делают, чтобы не зависеть от капиталистов, барахтаясь в своих мечтаниях, понимая, что ничего против доллара не сделаешь, постепенно становясь их слугой! Нужен кропотливый труд всех, проживающих в стране, чтобы могли сами производить и продавать на рынок и не быть только потребителями или иждивенцами! Поэтому только труд сделает обезьяну человеком, как поговаривал Дарвин!