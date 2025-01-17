НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50942
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 17.01.25 - 19:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев и не обращать внимания на курс доллара. Он признался, что обращает внимание на курс доллара только в рамках своей профессии.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
623
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 17.01.25 - 19:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот, пусть Правительство РК, банки РК стараются уничтожить импортозависимость и не зависеть от доллара, несмотря на то, что экономика гос-ва заточена на доллар!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10194
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 17.01.25 - 19:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас зарплаты выплачиваются в тенге, депозиты хранятся в тенге, цены в магазинах указаны в тенге.

Источник:

Цены в магазинах указаны в тенге,но если это импортный товар,то их просто переписывают по новому курсу,а импорта у нас очень много.

Цитата:
Лично я не покупаю доллары вообще, разве что если мне нужно поехать за границу или сделать покупки за рубежом.

Источник:

Необязательно покупать доллары,можно картой везде расчитываться по курсу ,только теньги надо будет больше потратить,а как известно зп у нас в тенге и их никто не поднимает после каждого скачка доллара.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3495
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 17.01.25 - 20:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7216
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 18.01.25 - 01:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://не обращать внимания на курс доллара,//
Цитата://признал, что "мы действительно зависим от доллара"//

Кто этого МИТРОФАНУШКУ поставил руководит Нац.Банком ???
Он хоть знает ГДЕ и КЕМ он работает ?

Цитата://может воздействовать через импортируемые товары//

Он что не знает, что 90% товаров, это товары ИМПОРТНЫЕ и покупаются за ДОЛЛАРЫ, за которыми он НЕ СЛЕДИТ.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
605
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 18.01.25 - 02:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Глава Нацбанка

После таких цитат, очень сложно выбрать какую нить одну мысль для того, чтоб оставить комментарий.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 18.01.25 - 06:40
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Он что не знает, что 90% товаров,
А 10% это местное производство, такое как Киа) :lol:

Я был в алматы на одном местном заводе по "производству" томатной пасты. Название все её знают во всех магазинах она стоит. Маде ин "кз" на баначках написано. Так томат и соевый соус приходит туда в бочках с Китая.

Вобщем эти 10% тоже можно ещё разделить) на импорт и на свое. Там воздух походу только наш.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
666
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 18.01.25 - 09:05
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как этот деятель может обьяснить почему у нас в хлебном крае, где все сами делаем постоянно растет цена на хлебную продукцию? За прошлый год она дважды поднималась.Ну да скажут, что эл.энергия может влиять на булку хлеба. Или себестоимость импортных тракторов и комбайнов. Отсюда следует что в нашем суверенном независимом государстве нет ничего своего. Мы не являемся такими крутыми независимыми, а зависим от того же доллара, на который этот деятель призывает не обращать внимание. А эта зависимость ярко выражается в курсе который мы можем видеть в обменных пунктах. И чем больше разница между этими двумя валютами тем больше мы зависимы.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3678
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 18.01.25 - 15:23
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главе нацбанка может и удобно курс национальной валюты не замечать, а вот мне например, раз в год необходимо выезжать на лечение за рубеж. У клятых капиталистов с 2018 года цена курса лечения в долларах не изменилась. Вот только если в 2018 году я за покупку одного доллара платила 340 тенге, то теперь надо уже отстегнуть 532 тенге. Господин Глава нацбанка, как так получается у капиталистов удерживать курс с 2018 года и не поднимать цены? Может стоит у них поучиться, а потом уже призывать не смотреть на курс нашей национальной валюты?

[Исправлено: юля елиссева, 18.01.2025 - 16:24]
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
623
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 18.01.25 - 16:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Господин Глава нацбанка, как так получается у капиталистов удерживать курс с 2018 года и не поднимать цены?

Нужно гос-ву выйти из ЕАЭС, начать производить настоящие товары на международные рынки и там продавать! Не получается производить, т.к. все ниши капиталистами перекрыты, при этом торговля на рынке только за доллар капитализма. Вот поэтому капитализм при молчаливом согласии всех народов, проживавших в Советском Союзе, разрушил СССР, руками Ельцина, Шушкевича, Кравчука и теперь, потомки коммунистов, и не коммунистов пожинают плоды как индейцы, которым взамен золотых слитков захватчики давали безделушки! Ведь не зря Ельцин в эфир говорил: Да благословит бог Америку". Этим все сказано насчет доллара и рубля. Поэтому народ сам виноват, что не восстал против изменников Родины и не покарал их в тот период времени, клюнув на плюрализм мнений, иностранные шмотки, компьютеры, смартфоны, иностранные авто, а потом границы закрыла Россия от нерушимых республик, потом дружественные социалистические страны! Никто не помог, только Китай помог своими товарами, которые вбросил в нашу страну, у нас даже мыла, соли, спичек не было! Многие это помнят, но ничего не делают, чтобы не зависеть от капиталистов, барахтаясь в своих мечтаниях, понимая, что ничего против доллара не сделаешь, постепенно становясь их слугой! Нужен кропотливый труд всех, проживающих в стране, чтобы могли сами производить и продавать на рынок и не быть только потребителями или иждивенцами! Поэтому только труд сделает обезьяну человеком, как поговаривал Дарвин!

[Исправлено: абике, 18.01.2025 - 17:19]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 18.01.25 - 17:05
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Нужно гос-ву выйти из ЕАЭС, начать производить настоящие товары на международные рынки

Да хоть выходи хоть заходи, не че не изменится.
Россия находится под тяжёлым санкциями. Давайте завалим их хлебом, мясом, автомобилями.
Завалили?

Китай просит у нас подсолничник, свинину, хлеб.
Завалили?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15941
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 18.01.25 - 17:14
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
А ещё лучше давайте заявку в ЕС отправим. Чем мы хуже Армении, Турции, Украины, Грузии . В очередь встанем. Глядишь пустят в 2345 году.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS