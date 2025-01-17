Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 17.01.25 - 19:07
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев и не обращать внимания на курс доллара. Он признался, что обращает внимание на курс доллара только в рамках своей профессии. Читать новость
Необязательно покупать доллары,можно картой везде расчитываться по курсу ,только теньги надо будет больше потратить,а как известно зп у нас в тенге и их никто не поднимает после каждого скачка доллара.
Я был в алматы на одном местном заводе по "производству" томатной пасты. Название все её знают во всех магазинах она стоит. Маде ин "кз" на баначках написано. Так томат и соевый соус приходит туда в бочках с Китая.
Вобщем эти 10% тоже можно ещё разделить) на импорт и на свое. Там воздух походу только наш.
а как этот деятель может обьяснить почему у нас в хлебном крае, где все сами делаем постоянно растет цена на хлебную продукцию? За прошлый год она дважды поднималась.Ну да скажут, что эл.энергия может влиять на булку хлеба. Или себестоимость импортных тракторов и комбайнов. Отсюда следует что в нашем суверенном независимом государстве нет ничего своего. Мы не являемся такими крутыми независимыми, а зависим от того же доллара, на который этот деятель призывает не обращать внимание. А эта зависимость ярко выражается в курсе который мы можем видеть в обменных пунктах. И чем больше разница между этими двумя валютами тем больше мы зависимы.
Главе нацбанка может и удобно курс национальной валюты не замечать, а вот мне например, раз в год необходимо выезжать на лечение за рубеж. У клятых капиталистов с 2018 года цена курса лечения в долларах не изменилась. Вот только если в 2018 году я за покупку одного доллара платила 340 тенге, то теперь надо уже отстегнуть 532 тенге. Господин Глава нацбанка, как так получается у капиталистов удерживать курс с 2018 года и не поднимать цены? Может стоит у них поучиться, а потом уже призывать не смотреть на курс нашей национальной валюты?
юля елиссева: Господин Глава нацбанка, как так получается у капиталистов удерживать курс с 2018 года и не поднимать цены?
Нужно гос-ву выйти из ЕАЭС, начать производить настоящие товары на международные рынки и там продавать! Не получается производить, т.к. все ниши капиталистами перекрыты, при этом торговля на рынке только за доллар капитализма. Вот поэтому капитализм при молчаливом согласии всех народов, проживавших в Советском Союзе, разрушил СССР, руками Ельцина, Шушкевича, Кравчука и теперь, потомки коммунистов, и не коммунистов пожинают плоды как индейцы, которым взамен золотых слитков захватчики давали безделушки! Ведь не зря Ельцин в эфир говорил: Да благословит бог Америку". Этим все сказано насчет доллара и рубля. Поэтому народ сам виноват, что не восстал против изменников Родины и не покарал их в тот период времени, клюнув на плюрализм мнений, иностранные шмотки, компьютеры, смартфоны, иностранные авто, а потом границы закрыла Россия от нерушимых республик, потом дружественные социалистические страны! Никто не помог, только Китай помог своими товарами, которые вбросил в нашу страну, у нас даже мыла, соли, спичек не было! Многие это помнят, но ничего не делают, чтобы не зависеть от капиталистов, барахтаясь в своих мечтаниях, понимая, что ничего против доллара не сделаешь, постепенно становясь их слугой! Нужен кропотливый труд всех, проживающих в стране, чтобы могли сами производить и продавать на рынок и не быть только потребителями или иждивенцами! Поэтому только труд сделает обезьяну человеком, как поговаривал Дарвин!
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