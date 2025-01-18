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≡ 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50941
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:00
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Выяснилось, что мужчина сам зафиксировал последствия ДТП и выложил в TikTok. Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили исходящий от водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 14:00
#1
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Одни блогеры-тиктокеры. В туалете уже снимают, пьяные выходки снимают. Особенно бесит чавкуещие блогеры, сидит жуёт морда в жире че то там рассказывает о жизни) блевать аж охота. :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3495
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:15
#2
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Цитата:
Vit:
Особенно бесит чавкуещие блогеры


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3855
Re: 35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением...
Отправлено: 18.01.25 - 14:47
#3
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Я думал, для столкновения нужно два движущихся тела, а так это просто наезд... На истину не претендую. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
35-летний пьяный блогер совершил столкновение с ограждением в Костанае
Отправлено: 18.01.25 - 14:51
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)
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