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≡ Только через приложение - Единственный способ записаться на автоэкзамены оставили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50941
Только через приложение - Единственный способ записаться на автоэкзамены оставили в Казахстане
Отправлено: 18.01.25 - 14:43
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Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение «ЦОН». Это новшество внедрили для удобства граждан и исключения коррупционных рисков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
Только через приложение - Единственный способ записаться на автоэкзамены оставили в Казахстане
Отправлено: 18.01.25 - 14:43
#1
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Откуда взялась в этой сфере коррупция?
Трудно что ли отзубрить билеты?
Это же не в МГУ поступать. Ну есть там пару заковыристых вопросов в билетах, есть мутные и спорные про техническое обслуживание авто. Но и дают там вроде скачуху на 2 или сколько там ошибок. Было 4 раньше.

У меня все категории. Все сдавал спокойно без проблем. А категорию мотоцикл мне в полиции сами предложили поставить для красоты, сказали ты все равно уже профи. Хочешь поставим. Я ну давай-те)
Было давненько уже. Права поменял на новые уже с подкатегориями. Красивые. 8-)

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 14:44]

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 14:46]
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