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≡ «Просто у них такая религия...» - Что делать, если пациент против операции с переливанием крови? В Костанае нашли выход
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50941
«Просто у них такая религия...» - Что делать, если пациент против операции с переливанием крови? В Костанае нашли выход
Отправлено: 18.01.25 - 09:45
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В Костанайском областном кардиоцентре (Лобкова) проводят операции на сердце пациентам, состоящим в международной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Их сложность в том, что пациенты отказываются от переливания крови по религиозным убеждениям. Кардиохирург, врач высшей категории Абунасыр СУХАНОВ рассказал «НГ», как удается совмещать требования медицины и веры.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
Re: «Просто у них такая религия...» - Что делать, если пациент...
Отправлено: 18.01.25 - 09:45
#1
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Всех домой отправлять лечится к бабушкам и к бывшим охраникам мечети.

А расписка учитывая наши сегодняшние реалии, корумпированность и криминальность всех сфер должна быть только одна: в случаи моей смерти мои органы должны остатся во мне. Ну или не во мне.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1600
Re: «Просто у них такая религия...» - Что делать, если пациент...
Отправлено: 18.01.25 - 10:10
#2
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У нас светское(пока) гос-во. Когда будем в паранджах ходить и по шариатскому суду камнями швырятся,вот тогда пусть любые поклонники религий отказываются от медицины. Ну или вымирают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
«Просто у них такая религия...» - Что делать, если пациент против операции с переливанием крови? В Костанае нашли выход
Отправлено: 18.01.25 - 14:17
#3
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И все таки "употреблять" кровь наверно это имеется ввиду пить кровь, вампирство например, какие нибудь ритуалы связанные с кровью. А лечение в библии разве запрещает ей пользоваться?
И ваще я думаю Бог будет благодарен если один человек помог другому поделившись частью себя. Мы же все братья и сестры, должны любить друг друга, спасать друг друга ведь в нас это заложено природой изначально. То есть Богом. А потом уже появились черти другие бесы, джинны и предатели мира.

[Исправлено: Vit, 18.01.2025 - 14:18]
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