Отправлено: - 14:51

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Цитата:Нет. тут все правильно. Когда ты пьяный то всегда кажется что это не ты на забор идёшь а забор на тебя и блогер в данном случае избегал именно столкновение) А если блогер был бы сыном генерала, то штраф получил бы забор. Так что тут в статье ошибок нету)