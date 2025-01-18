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≡ Когда картошка мечтает выглядеть мясом - Драники, в русской кухне они и деруны, и терунцы, а в Швеции внезапно раггмунк
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50941
Когда картошка мечтает выглядеть мясом - Драники, в русской кухне они и деруны, и терунцы, а в Швеции внезапно раггмунк
Отправлено: 18.01.25 - 11:24
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Если татарская кухня прямо завязана на мясе и ни один суп без него не обойдется (а в рационе самые жирные сорта - баранина, говядина, утка), то здесь у нас довольно нечастое исключение.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3495
Re: Когда картошка мечтает выглядеть мясом - Драники, в русской...
Отправлено: 18.01.25 - 11:24
#1
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Мммм... Вкуснятина!

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15936
Re: Когда картошка мечтает выглядеть мясом - Драники, в русской...
Отправлено: 18.01.25 - 13:46
#2
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Я думал что драники это украинская или беларуская кухня.
Картошка мой стратегический продукт.

П.С Меняю мешок хлеба на мешок картошки
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