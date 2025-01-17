Отправлено: - 06:40

ACROS: Он что не знает, что 90% товаров,

Цитата:А 10% это местное производство, такое как Киа)Я был в алматы на одном местном заводе по "производству" томатной пасты. Название все её знают во всех магазинах она стоит. Маде ин "кз" на баначках написано. Так томат и соевый соус приходит туда в бочках с Китая.Вобщем эти 10% тоже можно ещё разделить) на импорт и на свое. Там воздух походу только наш.