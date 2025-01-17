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Vit:

хвастаются бывшие алкаши.

111:

это просто понты..

Цитата:Согласен: - когда в Союзе начали создавать горбачёвские "Общества борьбы за трезвость" первыми туда потянулись алкаши и пьяницы; когда после развала СССР и ухода из арены КПСС и комсомола, и люди стали КАК БЫ более религиозными и ЯКОБЫ правоверными- первыми муллами в аулах становились- бывшие пьяницы, тунеядцы и бездельники.Цитата:То же так думаю: даже если это так и в их ауле СУХОЙ закон и их, например, позвали на свадьбу или на кудалык, особенно в роли БАУЗДАУ-КУДА, в город или в другое( пьющее) село - они что там не будут пить, будут выделываться??Будущие сваты скажут: -"...не уважаешь ты нас..."