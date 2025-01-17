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≡ Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило себя село в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50936
Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило себя село в Костанайской области
Отправлено: 17.01.25 - 16:00
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По словам местных жителей, предприниматели отказались от лицензии на алкогольную продукцию. В селе уже несколько лет все мероприятии проводится без спиртных напитков. Сами предприниматели говорят, что продавать такое невыгодно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42855
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 17.01.25 - 16:00
#1
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Значит пить не умеют, нет культуры пития.
Цитата:
Аксакал

Аксакал это что такое?
Это старейшина.
И вот в чем прикол, что старейшина только став очень старым человеком, понял что пить нельзя?
Кстати они там не курят, не гуляют и только 5 оаз в день намаз читают?
Мне кажется это просто понты..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1599
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 17.01.25 - 16:25
#2
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Цитата:
111:
это просто понты

Согласен,в ауле 5 дворов осталось и одни старики,которые уже физичкски не могут бухать и соответственно,какой смысл магазину брать дорогущую лицензию на алкашку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7353
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 17.01.25 - 16:35
#3
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На моей памяти десятки безалкогольных вечеринок,начиная б/а свадеб во время перестройки и нынешних, южанские Бет ашар,поминки и прочее. Самое интересное, недалеко от казана где келинки катают тесто или жарят баурсаки, все равно ставится небольшой столик с закуской экспромт и несколько рюмок,а запретный напиток где-нибудь рядом. При таком полулегальном распитии освобождаемая посуда легально валялась недалеко выдавая сей компромат на употребивших.
Как бы не хохорились правильные граждане запрещая или ограничивая,найдутся прототипы и всё сделают вопреки. Могу заверить,в том же ауле найдутся кто продает запрещённый продукт в потёмках.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15929
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 17.01.25 - 17:48
#4
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Обычно хвастаются бывшие алкаши.
А спроса нету в магазине , так потому что в каждом дворе по самогоному аппарату поди стоит. Их щас каких только не продают. На любой цвет.) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11503
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 17.01.25 - 23:30
#5
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Цитата:
Сабыр:
Согласен,в ауле 5 дворов осталось и одни старики

----По данным переписи 2009 года, в селе проживали 554 человека (274 мужчины и 280 женщин)[2].
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7213
Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...
Отправлено: 18.01.25 - 01:29
#6
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Цитата:
Vit:
хвастаются бывшие алкаши.


Согласен: - когда в Союзе начали создавать горбачёвские "Общества борьбы за трезвость" первыми туда потянулись алкаши и пьяницы; когда после развала СССР и ухода из арены КПСС и комсомола, и люди стали КАК БЫ более религиозными и ЯКОБЫ правоверными- первыми муллами в аулах становились- бывшие пьяницы, тунеядцы и бездельники.

Цитата:
111:
это просто понты..


То же так думаю: даже если это так и в их ауле СУХОЙ закон и их, например, позвали на свадьбу или на кудалык, особенно в роли БАУЗДАУ-КУДА, в город или в другое( пьющее) село - они что там не будут пить, будут выделываться??
Будущие сваты скажут: -"...не уважаешь ты нас..."
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