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ACROS:

Почему бы и нет: - вы же ему тоже верите. Откуда то же он взял эту информацию.

Цитата:Я лично ему даже отвечать уже не хочу. Чушь какую-то мелет. Уже он и шарики поражающие вперёд комиссии нашел. И самолёт оказывается специально на дрон направили, чтобы ПВО по нему бабахнуло. Хотя по разговорам экипажа и диспетчеров - никто никого никуда насильно не направлял.