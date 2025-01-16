Отправлено: - 23:09

Skeptic:

заканчивается, как СВО.

Цитата:Ну начали войну, надо было какое-то обоснование тогда придумать, вот и решили не зря же 8 лет не давали потухнуть этому костру с помощью вооружений и добровольцев!Если бы Кремль так болел за Донбасс, что же тогда через месяц или год жалость не проснулась?