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≡ Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в районе городского пляжа Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50936
Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в районе городского пляжа Костанае
Отправлено: 17.01.25 - 19:04
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Подготовку иордани начали сегодня, 17 января. Расчистку льда и подготовку льда доверили подрядной организации, которая обслуживает Триатлон-парк. Рабочие обещают подготовить сразу две проруби, обе в форме креста.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
619
Re: Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в...
Отправлено: 17.01.25 - 19:04
#1
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Теплая река Иордан в Ближнем Востоке и разделяет Израиль и Иорданию. Вода там почти горячая, и по Библии она считается священной, то есть очищающей от всяких болезней, в отличие от холодной! Но в условиях севера Казахстана, Иордан, это прорубь, в котором плещется холодная вода,ведь она не согреется как в реке Иордан, и целительных свойств не имеет. Поэтому холодная вода несет только опасность даже для внешне здоровых людей: спазм сосудов, любых, не только головного мозга, остановка сердца! Поэтому гос-во в лице госорганов, предупреждают, чтобы не нести ответственности за гибель кого-либо в холодной воде! Некоторые любители, ныряют, окунаются в холодную воду, чтобы показать перед всеми, что он ярый верующий и здоровья через край!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26114
Re: Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в...
Отправлено: 17.01.25 - 19:08
#2
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Дело последователей Костомарова живёт и процветает? Ну ниче, пусть живёт, премию Дарвина никто не отменял.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26114
Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в районе городского пляжа Костанае
Отправлено: 17.01.25 - 19:10
#3
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Цитата:
абике:
чтобы показать перед всеми, что он ярый верующий

Напомнило намаз посреди дороги.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1812
Re: Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в...
Отправлено: 17.01.25 - 19:31
#4
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Цитата:
абике:
! Поэтому гос-во в лице госорганов, предупреждают, чтобы не нести ответственности за гибель кого-либо в холодной воде! Некоторые любители, ныряют, окунаются в холодную воду, чтобы показать перед всеми, что он ярый верующий и здоровья через край!


...... я понимаю это предупреждение чтобы каждый кто вздумал зайти в купель подумал сначала о состоянии своего здоровья,способен организм перенести такую нагрузку,неподготовленному и со слабым здоровьем этого не следует делать.....у нас как правило люди не ходят в церковь, хотя пару раз в месяц нужно прийдти исповедоваться и причаститься,а кто приходит просто окунутся это не смоет грехи они как были так и останутся.....особо важно не делать этого в состоянии алкогольного опьянения....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1812
Re: Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в...
Отправлено: 17.01.25 - 19:57
#5
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. Лед режем с помощью специального аппарата.

......Георгий аппарат может быть слуховым,ренгеновским и.т.д. но не режущим вы ведь мужчина молоток в руках держать умеете....
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