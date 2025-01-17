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≡ "Хитрый товарищ" и "бешпармачение" - Как люди попадают в финансовые пирамиды, рассказали на процессе над главой подразделения Finiko в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50936
"Хитрый товарищ" и "бешпармачение" - Как люди попадают в финансовые пирамиды, рассказали на процессе над главой подразделения Finiko в Костанае
Отправлено: 17.01.25 - 19:09
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Как выяснилось на судебном заседании по делу о Finiko, совсем не обязательно, чтобы реферал знал, что он реферал. Человек может быть обманутым и обманывать других, искренне веря, что помогает кому-то заработать.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
619
Re: "Хитрый товарищ" и "бешпармачение" - Как...
Отправлено: 17.01.25 - 19:09
#1
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Срок явно обеспечен, сколько не говори, я не виновата, он сам пришел с деньгами на руках!
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