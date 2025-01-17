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Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в районе городского пляжа Костанае
Иордань для крещенских купаний готовят на реке Тобол в районе городского пляжа Костанае
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