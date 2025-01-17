Отправлено: - 19:31

абике:

! Поэтому гос-во в лице госорганов, предупреждают, чтобы не нести ответственности за гибель кого-либо в холодной воде! Некоторые любители, ныряют, окунаются в холодную воду, чтобы показать перед всеми, что он ярый верующий и здоровья через край!

Цитата:...... я понимаю это предупреждение чтобы каждый кто вздумал зайти в купель подумал сначала о состоянии своего здоровья,способен организм перенести такую нагрузку,неподготовленному и со слабым здоровьем этого не следует делать.....у нас как правило люди не ходят в церковь, хотя пару раз в месяц нужно прийдти исповедоваться и причаститься,а кто приходит просто окунутся это не смоет грехи они как были так и останутся.....особо важно не делать этого в состоянии алкогольного опьянения....